2 godine jamstva
Obustavljeno
SHE3705BK/00
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Kapice za uši dostupne su u 3 veličine – male, srednje i velike – pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje
Ugrađeni mikrofoni omogućavaju jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva, kako biste mogli ostati uvijek povezani.
Kvalitetan, sjajan i živopisan premaz daje elegantan izgled i pruža dodatni zaštitni sloj.
3.0
od 5
1
Recenzije
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ova recenzija je napravljena za SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ova recenzija je napravljena za SHE3705BK Навушники з мікрофоном