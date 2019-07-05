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  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi
  • Jaki ritmovi, snažni basovi

Obustavljeno

Slušalice s mikrofonom

SHE3705BK/00

3
| (1) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Plava
Plava
Svijetloplava
Svijetloplava
Jaki ritmovi, snažni basovi
Iznimno malene Philips MyJam Vibes slušalice koje se umeću u uho sa snažnim basovima imaju ovalne umetke cijevi za veću udobnost i vakuumski metalizirani premaz za elegantan izgled i dodatnu zaštitu.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn s vakuumskom metaliziranom zaštitom

Jaki ritmovi, snažni basovi

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

3 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

3 izmjenjive gumene kapice za uši osiguravaju optimalno prianjanje

Kapice za uši dostupne su u 3 veličine – male, srednje i velike – pa ih možete prilagoditi i osigurati savršeno pristajanje

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofon omogućava prebacivanje s glazbe na telefonske pozive

Ugrađeni mikrofoni omogućavaju jednostavno prebacivanje sa slušanja glazbe na preuzimanje telefonskih poziva, kako biste mogli ostati uvijek povezani.

Sjajni, živopisni premaz izgleda elegantno i osigurava zaštitu

Sjajni, živopisni premaz izgleda elegantno i osigurava zaštitu

Kvalitetan, sjajan i živopisan premaz daje elegantan izgled i pruža dodatni zaštitni sloj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Ova recenzija je napravljena za SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Ova recenzija je napravljena za SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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