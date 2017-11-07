ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa
  • Dodatna snaga basa

Obustavljeno

Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

SHE3010WT/00

4.3
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Dodatna snaga basa
Slušalice Philips SHE3010 koje se umeću u uši meke su i udobno pristaju. Dostupne su u živopisnim, dopadljivim bojama kojima će se uklopiti u vaš stil.
Pogledajte sve prednosti

Meko kućište za udobno pristajanje

Dodatna snaga basa

  • Pogonske jed. od 14,8 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

Dizajn Flexi-grip za izdržljivost

Mekani, fleksibilni dio štiti kabel od oštećenja što bi se inače moglo dogoditi zbog čestog savijanja.

Neodimijski magneti poboljšavaju radne značajke basa i osjetljivost

Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove i općenito višu kvalitetu zvuka.

Meko kućište osigurava udobno pristajanje

Prozirno, gumom obloženo kućište slušalica prilagođava se obliku uha pa je slušanje udobno.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi