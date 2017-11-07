2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogonske jed. od 14,8 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Mekani, fleksibilni dio štiti kabel od oštećenja što bi se inače moglo dogoditi zbog čestog savijanja.
Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove i općenito višu kvalitetu zvuka.
Prozirno, gumom obloženo kućište slušalica prilagođava se obliku uha pa je slušanje udobno.
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne
sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHE3010BK Słuchawki douszne