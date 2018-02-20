ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija pakiranja
  • Primarna slika
  • Fotografija pakiranja
  • Primarna slika

Obustavljeno

Slušalice koje se umeću u uho

SHE1455WT/10

1

| (1) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Dinamičan bas

Zvučnici za dinamičan bas i čist zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Reproducirajte glazbu i razgovarajte

Dinamičan bas

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • Crna

3 velič. izmjenjivih gumenih kapica omogućuju optimalno pristajanje svakom uhu

3 velič. izmjenjivih gumenih kapica omogućuju optimalno pristajanje svakom uhu

Uz izbor od 3 izmjenjive gumene kapice u tri veličine, od malih do velikih, jamčimo da postoji par uz koji će ove slušalice tvrtke Philips savršeno odgovarati vašem uhu.

Savršeno prianjanje uz stjenku uha blokira okolnu buku

Izuzetno male pogonske jedinice zvučnika ovih slušalica tvrtke Philips savršeno pristaju u uho te dobro prianjanju uz stjenku uha i blokiraju okolnu buku, što iskustvo slušanja čini nezaboravnim.

Zaštitna gumena obloga kabela poboljšava izdržljivost

U svrhu produženja trajanja proizvoda, meka guma između slušalica i kabela štiti kabelski spoj od oštećenja koje može uzrokovati stalno savijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Ova recenzija je napravljena za SHE1455BK Căşti intraauriculare

Ova recenzija je napravljena za SHE1455BK Căşti intraauriculare

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi