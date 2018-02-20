Obustavljeno
SHE1455WT/10
Dinamičan bas
Zvučnici za dinamičan bas i čist zvuk.
Slušalice koje se umeću u uho
Crna
Uz izbor od 3 izmjenjive gumene kapice u tri veličine, od malih do velikih, jamčimo da postoji par uz koji će ove slušalice tvrtke Philips savršeno odgovarati vašem uhu.
Izuzetno male pogonske jedinice zvučnika ovih slušalica tvrtke Philips savršeno pristaju u uho te dobro prianjanju uz stjenku uha i blokiraju okolnu buku, što iskustvo slušanja čini nezaboravnim.
U svrhu produženja trajanja proizvoda, meka guma između slušalica i kabela štiti kabelski spoj od oštećenja koje može uzrokovati stalno savijanje.
1.0
od 5
1
Recenzije
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Ova recenzija je napravljena za SHE1455BK Căşti intraauriculare
Ova recenzija je napravljena za SHE1455BK Căşti intraauriculare