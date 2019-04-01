ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja
  • Primarna slika
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda s dodatnom opremom
  • Fotografija pakiranja
  • Primarna slika

Obustavljeno

Bluetooth slušalica

SHB5950WT/00

3.5

| (6) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Sloboda bežične uporabe, jaki ritmovi

Riješite se kabela uz ove bežične slušalice s trakom za vrat. Philips UpBeat Metalix Pro odlikuju kvalitetne pogonske jedinice za snažne basove i ovalni umeci za udobnost. Vakuumsko metalizirano kućište odiše sofisticiranom profesionalnom elegancijom.

Pogledajte sve prednosti

Izuzetno lagana, stabilna i ugodna traka za vrat

Sloboda bežične uporabe, jaki ritmovi

  • Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u uho

  • Plosnati kabel

Snažni zvučnici reproduciraju čist zvuk sa snažnim basovima

Snažni zvučnici reproduciraju čist zvuk sa snažnim basovima

Snažni zvučnici u kompaktnom kućištu osiguravaju savršeno prianjanje, čist zvuk i snažne basove.

Plosnati kabel koji sprječava zapetljavanje jamči praktičnost dok ste u pokretu

Plosnati kabel jamči da će vaš kabel ostati uredan i nikad se neće zapetljati.

Bežično upravljanje za uživanje u glazbi i pozivima

Bežično upravljanje za uživanje u glazbi i pozivima

Uživajte u slobodi slušanja glazbe i telefonskim pozivima – bez gnjavaže s kabelima. Mijenjajte pjesme, regulirajte glasnoću i javljajte se na pozive pomoću jednostavnog daljinskog upravljača.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.5

od 5

6

Recenzije

2

01/04/2019

Україна

Україна

Я в захваті!!!

Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

15/03/2018

Україна

Україна

Хороші наушники але працюють рік

Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.

Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

30/12/2017

Україна

Україна

Очень удобные

Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Stvarni rezultati mogu se razlikovati