Obustavljeno
SHB5950WT/00
Sloboda bežične uporabe, jaki ritmovi
Riješite se kabela uz ove bežične slušalice s trakom za vrat. Philips UpBeat Metalix Pro odlikuju kvalitetne pogonske jedinice za snažne basove i ovalni umeci za udobnost. Vakuumsko metalizirano kućište odiše sofisticiranom profesionalnom elegancijom.
Pogonske jed. od 8 mm / zatvoreni tip
Slušalice koje se umeću u uho
Plosnati kabel
Snažni zvučnici u kompaktnom kućištu osiguravaju savršeno prianjanje, čist zvuk i snažne basove.
Plosnati kabel jamči da će vaš kabel ostati uredan i nikad se neće zapetljati.
Uživajte u slobodi slušanja glazbe i telefonskim pozivima – bez gnjavaže s kabelima. Mijenjajte pjesme, regulirajte glasnoću i javljajte se na pozive pomoću jednostavnog daljinskog upravljača.
3.5
od 5
6
Recenzije
LeSa
01/04/2019
Україна
Я в захваті!!!
Користуюся вже рік цими навушниками. Гуд бай дроти!!! Дуже зручно, відмінний звук. Легко відповідати на дзвінки, нема потреби шукати смартфон в сумочці (дівчата зрозуміють ;-)) Під час прибирання слухаю улюблену музику, а в цей час телефон відпочиває на підзарядці. Однозначно рекомендую
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Bogdan
15/03/2018
Україна
Хороші наушники але працюють рік
Рівно через місяць після закінчення гарантійного терміну вийшли з ладу.
Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Gvozdika
30/12/2017
Україна
Очень удобные
Звук прекрасный, дизайн красивый, с ними можно и бегать и просто слушать музыку в пути.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB5950BK Гарнітура Bluetooth
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