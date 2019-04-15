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  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
  • Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk

Obustavljeno

Bluetooth slušalica

SHB5250BK/00

3.2
| (5) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk
Ove Philips MyJam FreshTones BT slušalice dizajnirane za bežičnu slobodu u pokretu karakteriziraju pogonske jedinice od 14,2 mm za snažne basove i optimalno prianjanje u ušnu školjku.
Pogledajte sve prednosti

Dizajnirane za prianjanje u ušnu školjku

Sloboda bežične uporabe i snažan zvuk

  • Jedinice od 14,2 mm / otvoreni tip

  • Slušalice koje se umeću u ušnu školjku

  • Plosnati kabel

Fleksibilna obloga kabela povećava izdržljivost i povezivost

Uporabom gumirane fleksibilne obloge kabela između slušalica i kabela, veza se štiti od oštećenja uslijed uzastopnih savijanja, čime se produljuje vijek trajanja.

Dizajnirane za udobno prianjanje u ušnu školjku

Dizajnirane za udobno prianjanje u ušnu školjku

Dizajn koji se temelji na obliku ušne školjke osigurava udobno nošenje i dobro pristajanje svima.

Pogonske jedinice zvučnika od 14,2 mm za snažan zvuk i bogat bas

Pogonske jedinice zvučnika od 14,2 mm za snažan zvuk i bogat bas

Kvalitetne pogonske jedinice zvučnika od 14,2 mm s otvorom za basove na slušalicama, za reprodukciju bogatih basova.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.2

od 5

5

Recenzije

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth

Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

12/08/2019

România

România

Designul castii lasa de dorit

Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok

Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth

Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth

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