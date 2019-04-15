2 godine jamstva
Obustavljeno
SHB5250BK/00
Jedinice od 14,2 mm / otvoreni tip
Slušalice koje se umeću u ušnu školjku
Plosnati kabel
Uporabom gumirane fleksibilne obloge kabela između slušalica i kabela, veza se štiti od oštećenja uslijed uzastopnih savijanja, čime se produljuje vijek trajanja.
Dizajn koji se temelji na obliku ušne školjke osigurava udobno nošenje i dobro pristajanje svima.
Kvalitetne pogonske jedinice zvučnika od 14,2 mm s otvorom za basove na slušalicama, za reprodukciju bogatih basova.
3.2
od 5
5
Recenzije
EmilPopescu
15/04/2019
România
Raport excelent pret-performanta
Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.
Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth
Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth
Ryś75
26/03/2018
Polska
Moje pierwsze słuchawki bluetooth
W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Mbezna
12/08/2019
România
Designul castii lasa de dorit
Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok
Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth
Ova recenzija je napravljena za SHB5250BK Cască Bluetooth
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