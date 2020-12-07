2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio
Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Meki jastučići za uši
Kompaktno preklapanje
Neodimijski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan i odvažan bas
Zahvaljujući zakretnim školjkama i prilagodljivoj traci za glavu odlično pristaju svakome.
Snažan bas za povećanje vašeg užitka pri slušanju. Nemojte da vas prevari elegantan dizajn – posebno prilagođene pogonske jedinice i otvori za bas omogućuju stvaranje izuzetno niskih frekvencija i jedinstvenog BASS+ zvuka. Odvojenim akustičkim volumenom postiže se visoka dosljednost učinkovitosti basa pri svakoj reprodukciji.
4.5
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Szabi72
07/12/2020
Magyarország
Remek hang!!!
Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3175BK Bluetooth headset
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3175BK Bluetooth headset
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Prednosti
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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