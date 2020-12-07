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  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+
  • Osjetite ih. BASS+

Obustavljeno

Bluetooth slušalica

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Osjetite ih. BASS+
Slušalice Philips BASS+ pružaju snažni bas u elegantnom, čvrstom kućištu. Dobro izgledaju te pružaju odličan zvuk i vrhunsku vrijednost. Bežične Bluetooth slušalice koje se stavljaju preko ušiju za one koji žele basom bogatiji ritam bez masivnog dizajna.
Pogledajte sve prednosti

Osjetite ih. BASS+

  • Pogon. jed. od 40 mm/zat. stražnji dio

  • Slušalice koje se stavljaju preko ušiju

  • Meki jastučići za uši

  • Kompaktno preklapanje

Neodimijski zvučnici od 40 mm

Neodimijski zvučnici od 40 mm

Neodimijski zvučnici od 40 mm koji proizvode snažan i odvažan bas

Odlično pristaju svakome

Odlično pristaju svakome

Zahvaljujući zakretnim školjkama i prilagodljivoj traci za glavu odlično pristaju svakome.

Snažan, odvažan bas koji možete osjetiti

Snažan, odvažan bas koji možete osjetiti

Snažan bas za povećanje vašeg užitka pri slušanju. Nemojte da vas prevari elegantan dizajn – posebno prilagođene pogonske jedinice i otvori za bas omogućuju stvaranje izuzetno niskih frekvencija i jedinstvenog BASS+ zvuka. Odvojenim akustičkim volumenom postiže se visoka dosljednost učinkovitosti basa pri svakoj reprodukciji.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

07/12/2020

Magyarország

Magyarország

Remek hang!!!

Mindenkinek ajánlom, aki igényes, rendszeres zenehallgató.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3175BK Bluetooth headset

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3175BK Bluetooth headset

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Prednosti

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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