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Obustavljeno

2000 seriesPotpuno bežične slušalice koje se umeću u uši

SHB2515BK/10

4.7

| (22) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna

Pjesmu za pjesmom

Budite slobodni. Zahvaljujući prijenosnoj kutiji za punjenje, ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši pružaju nevjerojatnih 110 sati reprodukcije. Uživajte u izvrsnom zvuku pjesmu za pjesmom, kao i u izravnom pristupu virtualnom pomoćniku za telefon. Netko je spomenuo putovanje?

Pogledajte sve prednosti

Pjesmu za pjesmom

  • Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip

  • Bluetooth®

  • Crna

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm. Odličan zvuk, snažan bas

Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.

Način rada Mono kad želite ostaviti jedno uho slobodno

Pametno uparivanje. Automatski pronađite svoj Bluetooth uređaj

Slušalice su spremne za uparivanje čim ih izvadite iz kutije. Jednom kad se upare, zapamtit će zadnji uređaj s kojim su bile uparene.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

22

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

01/04/2020

Slovensko

Slovensko

Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou

Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.

Prednosti

Bezdrôtové, dlhá výdrž

Mane

Veľká kolíska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Datum upotrebe 2019-12-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Datum upotrebe 2019-12-01

03/12/2021

Česká republika

Česká republika

sluchátka

SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum upotrebe 2021-11-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum upotrebe 2021-11-03

09/11/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Velmi dobrý zvuk za dobré peníze!

Se sluchátky jsem velmi spokojen, lze je spárovat s více zařízeními a připojovat dle potřeby. Např. natírám plot, připojím tablet a poslouchám při práci audioknihy nebo hudbu. Velmi dlouhá výdrž a i překvapivě dobrý zvuk. Jen je potřeba sluchátko zatlačit dostatečně hluboko do ucha, najít komfortní polohu a zvuk je až nečekaně velmi dobrý. Pokud vychytáte dobrou cenu je to výhodná koupě, velmi doporučuji!

Prednosti

Velmi dobrý zvuk a dobře drží připojení, dostatečná baterie.

Mane

Nic podstatného mě nenapadá...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum upotrebe 2020-10-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Datum upotrebe 2020-10-09

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