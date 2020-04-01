Obustavljeno
Pjesmu za pjesmom
Budite slobodni. Zahvaljujući prijenosnoj kutiji za punjenje, ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši pružaju nevjerojatnih 110 sati reprodukcije. Uživajte u izvrsnom zvuku pjesmu za pjesmom, kao i u izravnom pristupu virtualnom pomoćniku za telefon. Netko je spomenuo putovanje?
Pogonske jedinice od 6 mm / zatv. tip
Bluetooth®
Crna
Neodimijske akustičke pogonske jedinice od 6 mm daju odličan zvuk i snažan bas. Akustička cijev ovalnog oblika daje maksimalnu pasivnu zvučnu izolaciju. Način rada Mono pruža opciju da ostavite jedno uho slobodno kad želite pratiti što se događa u svijetu oko vas.
Slušalice su spremne za uparivanje čim ih izvadite iz kutije. Jednom kad se upare, zapamtit će zadnji uređaj s kojim su bile uparene.
4.7
od 5
22
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zulu8
01/04/2020
Slovensko
Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou
Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.
Prednosti
Bezdrôtové, dlhá výdrž
Mane
Veľká kolíska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Datum upotrebe 2019-12-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Datum upotrebe 2019-12-01
Zdenka07
03/12/2021
Česká republika
sluchátka
SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum upotrebe 2021-11-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum upotrebe 2021-11-03
David M.
09/11/2021
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Velmi dobrý zvuk za dobré peníze!
Se sluchátky jsem velmi spokojen, lze je spárovat s více zařízeními a připojovat dle potřeby. Např. natírám plot, připojím tablet a poslouchám při práci audioknihy nebo hudbu. Velmi dlouhá výdrž a i překvapivě dobrý zvuk. Jen je potřeba sluchátko zatlačit dostatečně hluboko do ucha, najít komfortní polohu a zvuk je až nečekaně velmi dobrý. Pokud vychytáte dobrou cenu je to výhodná koupě, velmi doporučuji!
Prednosti
Velmi dobrý zvuk a dobře drží připojení, dostatečná baterie.
Mane
Nic podstatného mě nenapadá...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum upotrebe 2020-10-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Datum upotrebe 2020-10-09