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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseBočica za bebu

SCY900/01

4.9
| (288) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

4 oz
4 oz
9 oz
9 oz
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • 1 bočica

  • 4 oz / 125 ml

  • Duda sa sporim protokom

  • 0-3 mjeseca

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

288

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

10/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je jako dobar za kombinirano hranjenje!

Proizvod nam se svida jer smo mogli kombinirati dojenje i hranjenje adaptiranim mlijekom na bocicu bez da beba pocne odbijati dojku. Stvori se vakuum i mlijeko izlazi jedino ako beba aktivno povlaci. Nekad se zna stvoriti prejaki vakuum jer beba jako vuce pa se sisac uvuce unutra, to je jedina negativna stvar. Mi smo presli na hranjenje bocicom i beba je i dalje ostala na aventovoj jer smatramo da je to najbolji nacin imitiranja dojenja.

Prednosti

Odlicna za kombinaciju dojenja i hranjenja adaptiranim mlijekom

Mane

Treba paziti da beba ne napravi prejaki vakuum pa zbog toga ne moze vuci mlijeko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

31/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Pametna bočica

Na prvu je ova bočica prepoznatljiva po tradicionalnom Philips Avent dizajnu,jednostavnosti u linijama. Bočica je od 125 ml,lagana za držanje i rukovanje tak da ju bebač od svojih 5 mjeseci može gotovo sam držati,nema bojazni da će se s njom ozlijediti ili ju razbiti.Boca je izrađena da olakša mami,ali da pri tome i beba bude zadovoljna,sita i bez odvikavanja od dojke. Bočica djeluje na principu sisača kao i kod dojenja,koliko se beba trudi i sisa toliko mlijeka iz nje izlazi,bez prolijevanja i neželjenih posljedica.Moj dječak se sa 6 mjeseci doslovno sam nahrani, dohvati bočicu i zadovoljno siše, naravno uz moj nadzor jer uvijek je dobro biti odgovoran i na oprezu premda ova bočica zadovoljava visoke standarde kvalitete i sigurnosti.

Prednosti

Lako rukovanje,zaista onemogućuje neželjeno istjecanje tekućine (mlijeka) kroz sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

28/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Super bocica

Preporucujem svima ovu bocicu. Stvarno je super novi sistem :)

Prednosti

Spor protok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu

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