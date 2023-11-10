2 godine jamstva
1 bočica
4 oz / 125 ml
Duda sa sporim protokom
0-3 mjeseca
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.9
od 5
288
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kapetanica92
10/11/2023
Hrvatska
Proizvod je jako dobar za kombinirano hranjenje!
Proizvod nam se svida jer smo mogli kombinirati dojenje i hranjenje adaptiranim mlijekom na bocicu bez da beba pocne odbijati dojku. Stvori se vakuum i mlijeko izlazi jedino ako beba aktivno povlaci. Nekad se zna stvoriti prejaki vakuum jer beba jako vuce pa se sisac uvuce unutra, to je jedina negativna stvar. Mi smo presli na hranjenje bocicom i beba je i dalje ostala na aventovoj jer smatramo da je to najbolji nacin imitiranja dojenja.
Prednosti
Odlicna za kombinaciju dojenja i hranjenja adaptiranim mlijekom
Mane
Treba paziti da beba ne napravi prejaki vakuum pa zbog toga ne moze vuci mlijeko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Tikica
31/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Pametna bočica
Na prvu je ova bočica prepoznatljiva po tradicionalnom Philips Avent dizajnu,jednostavnosti u linijama. Bočica je od 125 ml,lagana za držanje i rukovanje tak da ju bebač od svojih 5 mjeseci može gotovo sam držati,nema bojazni da će se s njom ozlijediti ili ju razbiti.Boca je izrađena da olakša mami,ali da pri tome i beba bude zadovoljna,sita i bez odvikavanja od dojke. Bočica djeluje na principu sisača kao i kod dojenja,koliko se beba trudi i sisa toliko mlijeka iz nje izlazi,bez prolijevanja i neželjenih posljedica.Moj dječak se sa 6 mjeseci doslovno sam nahrani, dohvati bočicu i zadovoljno siše, naravno uz moj nadzor jer uvijek je dobro biti odgovoran i na oprezu premda ova bočica zadovoljava visoke standarde kvalitete i sigurnosti.
Prednosti
Lako rukovanje,zaista onemogućuje neželjeno istjecanje tekućine (mlijeka) kroz sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Nitaa91
28/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Super bocica
Preporucujem svima ovu bocicu. Stvarno je super novi sistem :)
Prednosti
Spor protok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY900 Bočica za bebu
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011