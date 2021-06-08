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  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
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  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora
  • Hranjivi obroci za bebe bez napora

Obustavljeno

Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

SCF875/02

4.6
| (642) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Hranjivi obroci za bebe bez napora
Znamo da je hranjiva hrana od ključne važnosti za zdrav razvoj vaše bebe. Aparat tvrtke Philips Avent za pripremu zdrave hrane za bebe pomažu vam u pripremi ukusnih domaćih obroka, prilagođenih potrebama bebe, a sve to na jednostavan način.
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robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Hranjivi obroci za bebe bez napora

  • Kuhanje na pari, miješ., odleđ. i podg.

  • Zdravo kuhanje na pari

  • Kuhanje na pari i miješanje u 1 vrču

  • Savjeti i recepti za odvik. od dojenja

Jedinstven način zdravog kuhanja na pari

Jedinstven način zdravog kuhanja na pari

Kuhanje na pari je zdravo kuhanje. Naša jedinstvena tehnologija omogućava cirkuliranje pare odozdo prema gore, omogućavajući ravnomjerno kuhanje svih sastojaka bez prokuhavanja. Bogatstvo okusa, tekstura i tekućine od kuhanja zadržavaju se za miješanje.

Od kuhanja na pari do miješanja, sve u jednom praktičnom vrču

Od kuhanja na pari do miješanja, sve u jednom praktičnom vrču

Sve što je potrebno za pripremu hranjive hrane za bebe pronaći ćete u jednom vrču. Nakon obrade sastojaka parom, trebate samo podići vrč, preokrenuti ga i blokirati na mjestu te izmiješati hranu do željene gustoće.

Od pirea do grudaste hrane, za svaki korak

Od pirea do grudaste hrane, za svaki korak

Od iznimno fino izmiješanog voća i povrća do kombinacije sastojaka mesa, ribe i mahunarki te naposljetku grudastih tekstura. Naš aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe bit će uz vašu bebu na svakom koraku.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-961262

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

642

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preporučam svakome!

Preporučam apsolutno ovaj uređaj koji smo koristili od uvođenja dohrane do godinu i nešto kad curka više nije htjela miksano. Praktično iz više razloga :stavite kuhati i odete u šetnju, u istoj posudi odmah izmiksate. Jedino što ne možete kuhati lisnato povrće, npr. blitva, špinat. Također morate izliti vodu od kuhanja iz posude prije miksanja jer će vam biti jako voden obrok i preporučila bi da ga odmah perete dok se ostaci hrane ne osuše,i još morate dobro ocijediti vodu iz duplog dna. Što se tiče zamrzavanja hrane u priloženoj posudici i poslije odmrzavanja, to stvarno nisam isprobavala.

Prednosti

Praktičnost

Mane

Treba voditi računa o pravilnom čišćenju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Super pomoć koja štedi vrijeme

Dakle, budući da smo uglavnom same i prva je beba, stavim namirnice kuhati na minutažu kako je u uputama i dok ne zazvoni igram se s curkom. Ne moram stajati pokraj štednjaka, ne moram si misliti koliko se dugo treba kuhati, dali sam dovoljno kuhala, ne prljam tonu suđa jer se u istoj posudi kuha i usitnjava, nije kompliciran uređaj kao ni njegovo čišćenje. Koristimo ga od pocetka dohrane. Lp,

Prednosti

Štedi vrijeme, sigurno skuhano i ukusno

Mane

Plastika malo ‘povuče’ boju kuhanih namirnica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

26/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Bez mane!

Lako i brzo kuhanje. Jednostavno pranje odrzavanje. Super knjigica s receptima. Koristit cu ga opet i opet. I preporucavam ga rado svim buducim mamicama

Prednosti

Jednostavno kuhanje. Odrzavanje je lako.

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe

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Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 