2 godine jamstva
Obustavljeno
Kuhanje na pari, miješ., odleđ. i podg.
Zdravo kuhanje na pari
Kuhanje na pari i miješanje u 1 vrču
Savjeti i recepti za odvik. od dojenja
Kuhanje na pari je zdravo kuhanje. Naša jedinstvena tehnologija omogućava cirkuliranje pare odozdo prema gore, omogućavajući ravnomjerno kuhanje svih sastojaka bez prokuhavanja. Bogatstvo okusa, tekstura i tekućine od kuhanja zadržavaju se za miješanje.
Sve što je potrebno za pripremu hranjive hrane za bebe pronaći ćete u jednom vrču. Nakon obrade sastojaka parom, trebate samo podići vrč, preokrenuti ga i blokirati na mjestu te izmiješati hranu do željene gustoće.
Od iznimno fino izmiješanog voća i povrća do kombinacije sastojaka mesa, ribe i mahunarki te naposljetku grudastih tekstura. Naš aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe bit će uz vašu bebu na svakom koraku.
Nagrade
4.6
od 5
642
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Aldiejn
08/06/2021
Hrvatska
Preporučam svakome!
Preporučam apsolutno ovaj uređaj koji smo koristili od uvođenja dohrane do godinu i nešto kad curka više nije htjela miksano. Praktično iz više razloga :stavite kuhati i odete u šetnju, u istoj posudi odmah izmiksate. Jedino što ne možete kuhati lisnato povrće, npr. blitva, špinat. Također morate izliti vodu od kuhanja iz posude prije miksanja jer će vam biti jako voden obrok i preporučila bi da ga odmah perete dok se ostaci hrane ne osuše,i još morate dobro ocijediti vodu iz duplog dna. Što se tiče zamrzavanja hrane u priloženoj posudici i poslije odmrzavanja, to stvarno nisam isprobavala.
Prednosti
Praktičnost
Mane
Treba voditi računa o pravilnom čišćenju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe
Jopa84
29/07/2020
Hrvatska
Super pomoć koja štedi vrijeme
Dakle, budući da smo uglavnom same i prva je beba, stavim namirnice kuhati na minutažu kako je u uputama i dok ne zazvoni igram se s curkom. Ne moram stajati pokraj štednjaka, ne moram si misliti koliko se dugo treba kuhati, dali sam dovoljno kuhala, ne prljam tonu suđa jer se u istoj posudi kuha i usitnjava, nije kompliciran uređaj kao ni njegovo čišćenje. Koristimo ga od pocetka dohrane. Lp,
Prednosti
Štedi vrijeme, sigurno skuhano i ukusno
Mane
Plastika malo ‘povuče’ boju kuhanih namirnica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe
Blondi991
26/07/2020
Hrvatska
Bez mane!
Lako i brzo kuhanje. Jednostavno pranje odrzavanje. Super knjigica s receptima. Koristit cu ga opet i opet. I preporucavam ga rado svim buducim mamicama
Prednosti
Jednostavno kuhanje. Odrzavanje je lako.
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF875/02 Aparat 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.