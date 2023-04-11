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2 godine jamstva
Aparati za hranu i pribor za jelo
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Advanced Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
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SCF870/22
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Kratki korisnički priručnik
Upute za uporabu
AventVrč uređaja za pripremu hrane
AventSito uređaja za kuhanje na pari
AventMjerna šalica
AventVentil uređaja za pripremu hrane
AventJedinica s rezačima
Philips AventPoklopac aparata za pripremu hrane
Philips Avent aparat za hranu za bebe ne proizvodi paru
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