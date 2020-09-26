2 godine jamstva
Hranjivi obroci za bebe na jednostavan način
Kuhanje na pari i miješanje u 1 vrču
Jednostavno za uporabu i čišćenje
Savjeti i recepti za odvik. od dojenja
Kuhanje na pari je zdravo kuhanje. Naša jedinstvena tehnologija omogućava cirkuliranje pare odozdo prema gore, omogućavajući ravnomjerno kuhanje svih sastojaka bez prokuhavanja. Bogatstvo okusa, tekstura i tekućine od kuhanja zadržavaju se za miješanje.
Sve što je potrebno za pripremu hranjive hrane za bebe pronaći ćete u jednom vrču. Nakon obrade sastojaka parom, trebate samo podići vrč, preokrenuti ga i fiksirati na mjestu te izmiješati hranu do željene gustoće.
Od iznimno fino izmiješanog voća i povrća do kombinacije sastojaka mesa, ribe i mahunarki te naposljetku tekstura s komadićima. Naš uređaj 2-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe pomaže vam na svakom koraku u razdoblju odvikavanja od dojenja i hranjenja bebe.
4.8
od 5
336
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Divota
Sviša mi se jer hrana kuhanjem na pari sačuva sve hranjive tvari, kratko vrijeme spremanja i još bržeg miksanja istog :-) spas za moju nestrpljivu bebu željnu isprobavanja novih okusa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
mama1234
25/07/2020
Hrvatska
Odlican prozivod!
Proizvod bez kojeg ne mozemo od dana kada je stigao kod nas..laka, brza i zdrava priprema hrane koja se u samo jednom okretu pretvori u kasicu dok imate manju bebu i potrebu za mixanjem..a kasnije i dalje imate odlicno kuhalo koje moze sluziti svima! Lako se odrzava i prenosi.. Za svaku preporuku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
Nelari
24/07/2020
Hrvatska
Odličan aparat za zdravi obrok
Osim kuhanja finih i zdravih obroka ovaj divan aparat ih pretvara u savršenu kašicu koju će svaki malac obožavati. Mi smo ju kupili prije 5 godina, još uvijek radi savršeno, a odhranila je pet bebica i nadamo se još jednu uskoro.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.