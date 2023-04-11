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Advanced Aparat za kuhanje na pari / blender 2-u-1

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AdvancedAparat za kuhanje na pari / blender 2-u-1

SCF870/20

Advanced Aparat za kuhanje na pari / blender 2-u-1

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  • Uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu u aparatu Philips Avent 2-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe SCF870
    Uklanjanje kamenca iz spremnika za vodu u aparatu Philips Avent 2-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe SCF870

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Priručnici i dokumentacija

Kratki korisnički priručnik

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 20 October 2020

Korisnički priručnik

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 17 May 2023

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