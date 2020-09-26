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  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje
  • Zdravo kuhanje, lako miksanje

AdvancedAparat za kuhanje na pari / blender 2-u-1

SCF870/20

4.8
| (336) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdravo kuhanje, lako miksanje
Lako pripremajte hranjive domaće obroke za bebu uz Philips Avent aparat 2-u-1 za kuhanje na pari. Najprije na pari skuhajte voće, povrće, ribu ili meso, a zatim jednostavno podignite i preokrenite vrč za miješanje, bez potrebe za premještanjem hrane!
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robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Aparat za pripremu zdravih, hranjivih obroka za bebe

Zdravo kuhanje, lako miksanje

  • Zdravo kuhanje na pari

  • Kuhanje na pari i miješanje u 1 vrču

  • Jednostavno za uporabu i čišćenje

  • Savjeti i recepti za odvik. od dojenja

Jedinstven način zdravog kuhanja na pari

Jedinstven način zdravog kuhanja na pari

Kuhanje na pari je zdravo kuhanje. Naša jedinstvena tehnologija omogućava cirkuliranje pare odozdo prema gore, omogućavajući ravnomjerno kuhanje svih sastojaka bez prokuhavanja. Bogatstvo okusa, tekstura i tekućine od kuhanja zadržavaju se za miješanje.

Od kuhanja na pari do miješanja, sve u jednom praktičnom vrču

Od kuhanja na pari do miješanja, sve u jednom praktičnom vrču

Sve što je potrebno za pripremu hranjive hrane za bebe pronaći ćete u jednom vrču. Nakon obrade sastojaka parom, trebate samo podići vrč, preokrenuti ga i blokirati na mjestu te izmiješati hranu do željene gustoće.

Od pirea do grudaste hrane, za svaki korak

Od pirea do grudaste hrane, za svaki korak

Od iznimno fino izmiješanog voća i povrća do kombinacije sastojaka mesa, ribe i mahunarki te naposljetku tekstura s komadićima. Naš uređaj 2-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe pomaže vam na svakom koraku u razdoblju odvikavanja od dojenja i hranjenja bebe.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

336

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Divota

Sviša mi se jer hrana kuhanjem na pari sačuva sve hranjive tvari, kratko vrijeme spremanja i još bržeg miksanja istog :-) spas za moju nestrpljivu bebu željnu isprobavanja novih okusa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1

25/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican prozivod!

Proizvod bez kojeg ne mozemo od dana kada je stigao kod nas..laka, brza i zdrava priprema hrane koja se u samo jednom okretu pretvori u kasicu dok imate manju bebu i potrebu za mixanjem..a kasnije i dalje imate odlicno kuhalo koje moze sluziti svima! Lako se odrzava i prenosi.. Za svaku preporuku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat za zdravi obrok

Osim kuhanja finih i zdravih obroka ovaj divan aparat ih pretvara u savršenu kašicu koju će svaki malac obožavati. Mi smo ju kupili prije 5 godina, još uvijek radi savršeno, a odhranila je pet bebica i nadamo se još jednu uskoro.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF870/22 Uređaj za kuhanje na pari / blender 2-u-1

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Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 