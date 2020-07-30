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  • Idealno spremanje hrane kod kuće i vani
  • Idealno spremanje hrane kod kuće i vani
  • Idealno spremanje hrane kod kuće i vani
  • Idealno spremanje hrane kod kuće i vani
  • Idealno spremanje hrane kod kuće i vani
  • Idealno spremanje hrane kod kuće i vani

Obustavljeno

Philips AventČašica za spremanje hrane

SCF721/20

4.8
| (46) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Idealno spremanje hrane kod kuće i vani
Čašice za spremanje hrane tvrtke Philips AVENT imaju razne namjene, lako se koriste i dizajnirane su da rastu s vašim djetetom. Čašice su idealne za spremanje hrane i kod kuće i vani.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Kompatibilni proizvodi
Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF395/31

Jednostrana električna izdajalica

Jednostrana električna izdajalica

SCF396/31

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF397/31

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Izdajalica

SCF395/01

Ručna izdajalica

Ručna izdajalica

SCF430/16

Ručna izdajalica

Ručna izdajalica

SCF430/20

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF398/11

Uz poklopac koji sprječava curenje

Idealno spremanje hrane kod kuće i vani

  • Postavi

Za uporabu u hladnjaku i zamrzivaču

Za uporabu u hladnjaku i zamrzivaču

Za maksimalnu prilagodljivost.

Jednostavno za uporabu i čišćenje

Jednostavno za uporabu i čišćenje

Može se sigurno koristiti u grijaču bočica, mikrovalnoj pećnici, stroju za pranje posuđa i sterilizatoru.

Obuhvaća i žlicu za bebe koje prelaze na krutu hranu

Obuhvaća i žlicu za bebe koje prelaze na krutu hranu

Za navikavanje bebe na domaće obroke.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

46

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Top, top

Iskreno so mi po porodu najbolj prav prišli lončki za shranjevanje. V njih sem že od 5 dneva ko sva prišla domov shranjevala svoje mleko pa mleko v prahu ko smo kam šli, zdaj ko pa je piščanček številka 1 (številka 2 je na poti) tik pred prvim letom pa za njega shranjujem tudi juhico in dam v hladilnik ali zamrznem. In če sem vse možno pometala stran, ko je dete zrastlo, sem pa pri teh lončkih rekla: NE, NIKOLI IN NIKDAR. Super uporabna zadeva, ki ne traja samo 3 mesece al podoben omejen čas ampak praktično ves čas, lahko rečemo, da so BREZČASEN IZDELEK. Super stvar.

Prednosti

Super uporabna stvar

Mane

Je ni stvari :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

Supr! Doporučuji!

Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.

Prednosti

snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu

Mane

zatím nic

Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

27/12/2019

Česká republika

Česká republika

Vyrobek je skvělý

Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.

Prednosti

Praktičnost

Mane

O zadne nevim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny

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