2 godine jamstva
Obustavljeno
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Za maksimalnu prilagodljivost.
Može se sigurno koristiti u grijaču bočica, mikrovalnoj pećnici, stroju za pranje posuđa i sterilizatoru.
Za navikavanje bebe na domaće obroke.
4.8
od 5
46
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mamica
30/07/2020
Slovenija
Top, top
Iskreno so mi po porodu najbolj prav prišli lončki za shranjevanje. V njih sem že od 5 dneva ko sva prišla domov shranjevala svoje mleko pa mleko v prahu ko smo kam šli, zdaj ko pa je piščanček številka 1 (številka 2 je na poti) tik pred prvim letom pa za njega shranjujem tudi juhico in dam v hladilnik ali zamrznem. In če sem vse možno pometala stran, ko je dete zrastlo, sem pa pri teh lončkih rekla: NE, NIKOLI IN NIKDAR. Super uporabna zadeva, ki ne traja samo 3 mesece al podoben omejen čas ampak praktično ves čas, lahko rečemo, da so BREZČASEN IZDELEK. Super stvar.
Prednosti
Super uporabna stvar
Mane
Je ni stvari :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Posodica za shranjevanje hrane
2017martina
29/12/2019
Česká republika
Dio promocije
Supr! Doporučuji!
Používam sadu úložných pohárků na potraviny již nějakou dobu a nemůžu si je vynachválit. Jsou spratné, jednotlivé pohárky se do seba dají hezky naskládat, tudíž když je zrovna nevyužívate nezabírají žádne místo. Dále se mi líbí snadná údržba - vzhledem k širokému hrdlu se lehce myjí ručně, zvládnou ale i mytí v myčce. Jsou kompatibilní s dalšími výrobky Philips Avent (nasazovala jsem přímo na odsávačku mléka, navíc je na nich ryska s objemem). Víčko těsní skvěle, obsah se nevylije v mrazáku ani v kabelce. Dále se mi líbí že při v 1 nxádobce jídlo uskladním v mrazáku, vložím do mikrovlnky a rovnou z něj i krmím...žádne zbytočné přendávání jídla tam a zpět.. Popisky fixou drží. Za mně zatím bez vad.
Prednosti
snadná údržba, kompatibilita s ostatními výrobky Phillips avent (odsávačka mléka), snadné ručné mytí, možnost mytí v myčce, dobře těsnící víčko, ryska objemu
Mane
zatím nic
Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Hannah1980
27/12/2019
Česká republika
Dio promocije
Vyrobek je skvělý
Výrobek se mi moc libi. Je prakticky a velice dobre se pouziva. Využívám ho denne na pripravu pokrmu pro syna. Hezky se z nej ji. Je dobre udrzovatelny. Dobre skladovatelny. Super ze jde popsat do mrazaku. A myt v myčce. Pouzivam jej denne a syn je taky spokojeny.
Prednosti
Praktičnost
Mane
O zadne nevim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF721/20 Úložný pohárek na potraviny
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.