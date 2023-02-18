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  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame

Philips AventElektrična izdajalica

SCF398/11

4.8
| (216) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Inspirirano bebama. Učinkovito za mame
Uđite u novu eru izdajanja uz savršeno uravnoteženu kontrolu usisa i stimulaciju bradavica, a sve to inspirirano prirodnim načinom na koji bebe sisaju. Philips Avent električna izdajalica održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava veličini i obliku bradavica
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Tehnologija prirodnog kretanja za brži protok mlijeka*

Inspirirano bebama. Učinkovito za mame

  • Dvostruka

  • Vrhunsko

  • Punjiva baterija

  • Zaslon timera

Tehnologija prirodnog kretanja za brz protok mlijeka*

Tehnologija prirodnog kretanja za brz protok mlijeka*

Izdojite više mlijeka u kraćem roku* uz pomoć jastučića koji stimulira dojku na isti način kao kad beba siše mlijeko. Besprijekorno se prebacuje iz načina rada stimulacije u način rada izdajanja, a primjenjuje upravo pravu količinu pritiska stimulacije bradavica i sile usisa za maksimalni protok mlijeka. Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa za izdajanje mlijeka – MER).*

Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić univerzalne veličine

Mekan i prilagodljiv silikonski jastučić univerzalne veličine

Jedna veličina pristaje svima. Budući da smo svi mi različite građe, silikonski se jastučić nježno savija te prilagođava vašoj bradavici. Pristaje na 99,98 % veličina bradavica* (do 30 mm).

Izdajajte bez naginjanja naprijed

Izdajajte bez naginjanja naprijed

Osjećajte se opušteno dok izdajate, zahvaljujući dizajnu koji vam omogućuje da sjedite uspravno umjesto da se morate naginjati naprijed. Nema potrebe za naginjanjem naprijed, klinički dokazan udoban položaj za izdajanje.* Utemeljeno na rezultatima kliničkih ispitivanja proizvoda u kojima je sudjelovalo 20 sudionica (2019.), 90 % sudionica smatralo je da je položaj za izdajanje udoban (jednostrana električna izdajalica), a 95 % sudionica smatralo je da je položaj za izdajanje udoban (dvostrana električna izdajalica).

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

216

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Spas

Najbolje uloženi novac u životu. Spasila me kod bolne upale dojke. Sve preporuke.

Prednosti

Brzina i efikasnost

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica

20/09/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odlična

Moj spas... Rodila sam 2,5 mj ranije. Spasila me, izdajala sam se i evo još se izdajam mada je beba doma. Meni je preudobna i jako sam zadovoljna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica

21/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Spas za sve mame koje izdajaju

Proizvod je savršen, nisam vjerovala da izdajanje moze biti toliko jednostavno. Prije sam isprobala nekoliko izdajalica i niti jedna mi nije bila dobra do ove pumpice! I uz to jako je jednostavna za rukovanje (sastavljanje, rastavljanje, pranje)! Svakako preporučam svim mamama kojima treba izdajalica!

Prednosti

Sve

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF396/11 Električna izdajalica

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Utemeljeno na rezultatima vremena početka protoka mlijeka (vremena do refleksa izdajanja mlijeka – MER) iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.) u usporedbi s rezultatima vremena do MER za druge prethodne tehnologije Philips izdajalica iz studije izvedivosti s 9 sudionica (Nizozemska, 2018.)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019., (109 sudionica, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993., (20 sudionica, SAD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005., (28 sudionica, Australija).

  4. Utemeljeno na rezultatima upitnika o jastučiću 1k iz kliničkih ispitivanja s 20 sudionica (Nizozemska, 2019.)

  5. Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011