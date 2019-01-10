2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
11 oz/330 ml
Duda za srednji protok
3+ mjeseci
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
5.0
od 5
133
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
NiOb
10/01/2019
Hrvatska
Divna bočica
Lako se održava, dizajnirana da lijepo "sjedne" u ruku. Nakon nebrojeno pranja i korištenja i dalje izgleda kao nova. Kolike beba svejedno ima, ali definitivno manje zraka guta u odnosu na druge dude. Jedina mana je poklopac kojeg je ponekad baš teško skinuti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural
TheMommyOfTwo1990
12/06/2018
Hrvatska
Phillips Avent Natural Staklena bočica
Nakon što smo isprobali jednh vrstu bočica drugog proizvođača koje su bile protiv kolika, beba od mjesec dana i dalje nije htjela jesti, i za vrijeme obroka bi joj jako krulilo, što ju je smetalo i bolilo. Čim smo prešli na Avent Natural, curka je krenula jest, i sve je sa grčevima krenulo na bolje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural
ecieciice
10/10/2017
Slovenija
Ta izdelek ima dobre lastnosti in je vreden nakupa
Ta izdelek ima odlicne lastnosti in primerna cena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Otroška steklenička Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011