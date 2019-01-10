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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Natural

SCF696/17

5
| (133) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako kombiniranje s dojenjem
Naša nova bočica omogućava hranjenje na bočicu koje će biti prirodnije i za vašu bebu i za vas. Duda ima inovativan dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što vašoj bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno zahvaćanje

Lako kombiniranje s dojenjem

  • 1 bočica

  • 11 oz/330 ml

  • Duda za srednji protok

  • 3+ mjeseci

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

133

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

10/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Divna bočica

Lako se održava, dizajnirana da lijepo "sjedne" u ruku. Nakon nebrojeno pranja i korištenja i dalje izgleda kao nova. Kolike beba svejedno ima, ali definitivno manje zraka guta u odnosu na druge dude. Jedina mana je poklopac kojeg je ponekad baš teško skinuti.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural

12/06/2018

Hrvatska

Hrvatska

Phillips Avent Natural Staklena bočica

Nakon što smo isprobali jednh vrstu bočica drugog proizvođača koje su bile protiv kolika, beba od mjesec dana i dalje nije htjela jesti, i za vrijeme obroka bi joj jako krulilo, što ju je smetalo i bolilo. Čim smo prešli na Avent Natural, curka je krenula jest, i sve je sa grčevima krenulo na bolje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Bočica za bebe Natural

10/10/2017

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima dobre lastnosti in je vreden nakupa

Ta izdelek ima odlicne lastnosti in primerna cena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Otroška steklenička Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF696/17 Otroška steklenička Natural

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