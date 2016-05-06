2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
4 oz / 125 ml
Duda za novorođenče
0 m+
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
4.9
od 5
162
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Savršena bočica
Kako moramo kombinirati dojenje i dohranu, bočica se pokazala izvrsnom. Beba ne odbacuje dojenje zbog oblika dude i zbog načina na koji siše. Preporučila bi svakome tko je u sličnoj situaciji jer može hraniti bebu bez brige da će se dojenje zapostaviti!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Bočica za bebe Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Bočica za bebe Natural
Bonifačka
19/12/2017
Česká republika
Skvělá lahvička
Vyzkoušela jsem sice pouze tři láhvičky, ale tahle je prostě top. Malá mi z jiných nechtěla moc pít a bojovaly jsme, tuhle si oblíbila. Navíc se skvěle drží a myje. Doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural
Sierraa
19/12/2017
Česká republika
Perfektni lahvicka pro novorozence.
Vzhledem k tomu,ze se nam nepodarilo plne rozkojit a uz od pocatku jsme museli prikrmovat,hledali jsme vhodnou lahvicku a souvisejici produkty. Znacka Avent mi byla doporucena sestrou a musim rict,ze jsme nadmiru spokojeni. Nyni jsou malemu 2mesice a jine produkty nez znacky Avent nepouzivame,pro nas jasny top. Stale pouzivame savicku pro novorozence,maly hlta a diky teto savicce se minimalne zakucka. Ocenuji variabilitu produktu a snadnou vymenu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011