ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Natural

SCF690/17

4.9
| (162) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako kombiniranje s dojenjem
Naša nova bočica omogućava hranjenje na bočicu koje će biti prirodnije i za vašu bebu i za vas. Duda ima inovativan dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što vašoj bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno zahvaćanje

Lako kombiniranje s dojenjem

  • 1 bočica

  • 4 oz / 125 ml

  • Duda za novorođenče

  • 0 m+

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija

Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

162

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savršena bočica

Kako moramo kombinirati dojenje i dohranu, bočica se pokazala izvrsnom. Beba ne odbacuje dojenje zbog oblika dude i zbog načina na koji siše. Preporučila bi svakome tko je u sličnoj situaciji jer može hraniti bebu bez brige da će se dojenje zapostaviti!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Bočica za bebe Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Bočica za bebe Natural

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička

Vyzkoušela jsem sice pouze tři láhvičky, ale tahle je prostě top. Malá mi z jiných nechtěla moc pít a bojovaly jsme, tuhle si oblíbila. Navíc se skvěle drží a myje. Doporučuji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektni lahvicka pro novorozence.

Vzhledem k tomu,ze se nam nepodarilo plne rozkojit a uz od pocatku jsme museli prikrmovat,hledali jsme vhodnou lahvicku a souvisejici produkty. Znacka Avent mi byla doporucena sestrou a musim rict,ze jsme nadmiru spokojeni. Nyni jsou malemu 2mesice a jine produkty nez znacky Avent nepouzivame,pro nas jasny top. Stale pouzivame savicku pro novorozence,maly hlta a diky teto savicce se minimalne zakucka. Ocenuji variabilitu produktu a snadnou vymenu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF690/17 Dětská lahev Natural

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011