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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic

SCF686/17

4.9
| (140) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Naša bočica Classic uživa povjerenje majki već 30 godina te je i dalje glavni odabir mnogih majki. Dizajnirana za ugodno i jednostavno hranjenje, klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu.*
Pogledajte sve prednosti

Uživa povjerenje već 30 godina

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 1 bočica

  • 11 oz/330 ml

  • Sisač s promjenjivim protokom

  • 3+ mjeseci

Lako zahvaćanje osigurava jedinstveni ventil na dudi

Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, vraćanje hrane, podrigivanje i plinovi.

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**

Ergonomski oblik za maksimalnu udobnost

Ergonomski oblik za maksimalnu udobnost

Zahvaljujući jedinstvenom obliku bočicu za hranjenje lako je držati i hvatati u bilo kojem smjeru radi maksimalne udobnosti, čak i kad su u pitanju male bebine ruke.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

140

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

22/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce

Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

13/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Pro krmení bez bolesti bříška

Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.

Prednosti

Snadné čištění, antikolikový systém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Avent

Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička

Prednosti

Prostě dětem sedí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Bebe starosti dva tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent imale su manje kolika od beba hranjenih standardnom bočicom. Bebe starosti dva tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent bile su manje nemirne od beba hranjenih drugim vodećim modelom bočice.