2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
11 oz/330 ml
Sisač s promjenjivim protokom
3+ mjeseci
Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, vraćanje hrane, podrigivanje i plinovi.
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
Zahvaljujući jedinstvenom obliku bočicu za hranjenje lako je držati i hvatati u bilo kojem smjeru radi maksimalne udobnosti, čak i kad su u pitanju male bebine ruke.
4.9
od 5
140
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pajassek
22/07/2020
Česká republika
Skvělé funkce
Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Lucynkaaa91
13/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Pro krmení bez bolesti bříška
Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.
Prednosti
Snadné čištění, antikolikový systém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
M.am
26/05/2020
Česká republika
Avent
Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička
Prednosti
Prostě dětem sedí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Bebe starosti dva tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent imale su manje kolika od beba hranjenih standardnom bočicom. Bebe starosti dva tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent bile su manje nemirne od beba hranjenih drugim vodećim modelom bočice.