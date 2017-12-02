ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic

SCF683/17

4.7
| (101) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Naša bočica Classic uživa povjerenje majki već 30 godina te je i dalje glavni odabir mnogih majki. Dizajnirana za ugodno i jednostavno hranjenje, klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu.*
Pogledajte sve prednosti

Uživa povjerenje već 30 godina

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Duda sa sporim protokom

  • 1 m+

Lako zahvaćanje osigurava jedinstveni ventil na dudi

Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, vraćanje hrane, podrigivanje i plinovi.

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**

Ergonomski oblik za maksimalnu udobnost

Ergonomski oblik za maksimalnu udobnost

Zahvaljujući jedinstvenom obliku bočicu za hranjenje lako je držati i hvatati u bilo kojem smjeru radi maksimalne udobnosti, čak i kad su u pitanju male bebine ruke.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

101

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

02/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj poizvod je izvrstan

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

25/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljeni novim dizajnom

Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

enostavna in prijetna za uporabo

Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.