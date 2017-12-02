2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
9 oz / 260 ml
Duda sa sporim protokom
1 m+
Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, vraćanje hrane, podrigivanje i plinovi.
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
Zahvaljujući jedinstvenom obliku bočicu za hranjenje lako je držati i hvatati u bilo kojem smjeru radi maksimalne udobnosti, čak i kad su u pitanju male bebine ruke.
4.7
od 5
101
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tonia27
02/12/2017
Hrvatska
Ovaj poizvod je izvrstan
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic
cvexaa
25/10/2017
Hrvatska
Oduševljeni novim dizajnom
Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+
Makalonca
20/08/2017
Slovenija
enostavna in prijetna za uporabo
Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.