Obustavljeno
SCF683/07
Bebin prvi korak ka korištenju šalice
Dizajniran da bude nježan za bebine desni, komplet za prelazak s bočice Philips Avent SCF683/07 s mekim usnikom koji sprječava prolijevanje
9 oz
Duda s promjenjivim protokom
Ove drške koje je lako uhvatiti možete pričvrstiti na bebinu bočicu kako bi vaše dijete moglo samo piti
Dudu zamijenite mekim usnikom koji onemogućava prolijevanje - dizajniran je da bude nježan za bebine desni
Pretvara bočicu za hranjenje u čašicu jednostavnom zamjenom dude mekim usnikom koji onemogućava prolijevanje
Recenzije