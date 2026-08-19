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Obustavljeno

Philips AventKomplet za prelazak s bočice

SCF683/07

Bebin prvi korak ka korištenju šalice

Dizajniran da bude nježan za bebine desni, komplet za prelazak s bočice Philips Avent SCF683/07 s mekim usnikom koji sprječava prolijevanje

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Drške za bočice koje je lako uhvatiti

Bebin prvi korak ka korištenju šalice

  • 9 oz

  • Duda s promjenjivim protokom

Drške ugodne za držanje, mogu se skinuti

Drške ugodne za držanje, mogu se skinuti

Ove drške koje je lako uhvatiti možete pričvrstiti na bebinu bočicu kako bi vaše dijete moglo samo piti

Meki usnik koji onemogućava prolijevanje

Meki usnik koji onemogućava prolijevanje

Dudu zamijenite mekim usnikom koji onemogućava prolijevanje - dizajniran je da bude nježan za bebine desni

Dudu zamijenite mekim usnikom

Dudu zamijenite mekim usnikom

Pretvara bočicu za hranjenje u čašicu jednostavnom zamjenom dude mekim usnikom koji onemogućava prolijevanje

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