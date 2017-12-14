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Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic

SCF680/17

5

| (22) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Naša bočica Classic uživa povjerenje majki već 30 godina te je i dalje glavni odabir mnogih majki. Dizajnirana za ugodno i jednostavno hranjenje, klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu.*

Pogledajte sve prednosti

Uživa povjerenje već 30 godina

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 1 bočica

  • 4 oz / 125 ml

  • Duda za novorođenče

  • 0 m+

Lako zahvaćanje osigurava jedinstveni ventil na dudi

Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, vraćanje hrane, podrigivanje i plinovi.

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**

Ergonomski oblik za maksimalnu udobnost

Ergonomski oblik za maksimalnu udobnost

Zahvaljujući jedinstvenom obliku bočicu za hranjenje lako je držati i hvatati u bilo kojem smjeru radi maksimalne udobnosti, čak i kad su u pitanju male bebine ruke.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

22

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Produkt má univerzální použití

Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011

  2. Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.