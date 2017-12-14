Obustavljeno
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Naša bočica Classic uživa povjerenje majki već 30 godina te je i dalje glavni odabir mnogih majki. Dizajnirana za ugodno i jednostavno hranjenje, klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu.*
1 bočica
4 oz / 125 ml
Duda za novorođenče
0 m+
Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, vraćanje hrane, podrigivanje i plinovi.
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
Zahvaljujući jedinstvenom obliku bočicu za hranjenje lako je držati i hvatati u bilo kojem smjeru radi maksimalne udobnosti, čak i kad su u pitanju male bebine ruke.
5.0
od 5
22
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.