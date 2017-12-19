2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
8 oz / 240 ml
Duda sa sporim protokom
1 m+
Staklena bočica Natural otporna je na toplinu i ekstremne promjene temperature. To znači da se može sigurno odložiti u hladnjak i zagrijavati, a prikladna je i za sterilizaciju.
Borosilikatno staklo vrhunske kvalitete osigurava najvišu kvalitetu radi vrhunske čistoće.
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
4.3
od 5
11
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
lennulik
19/12/2017
Česká republika
Maximální spokojenost
Lahvičku jsme zakoupili více než před rokem a stále je jako nová. Krásně se čistí a sterilizuje. Sklo mi přijde mnohem praktičtější a hygieničtější než plast. Láhev je v podstatě nesmrtelná - dudlíky lze zakoupit nové a s různou rychlostí průtoku, takže klidně vydrží i pro několik generací :-) S lahvičkou jsme moc spokojeni, byla to opravdu dobrá koupě.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural
IoanaRo35
27/05/2019
România
Cel mai bun biberon de pe piata
Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural
Gergokiss
24/01/2019
Magyarország
3 gyereknél is bevállt
Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011