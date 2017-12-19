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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
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  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem
  • Lako kombiniranje s dojenjem

Obustavljeno

Philips AventStaklena bočica za bebe Natural

SCF673/17

4.3
| (11) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako kombiniranje s dojenjem
Naša staklena bočica Natural omogućava hranjenje na bočicu koje će biti prirodnije i za bebu i za vas. Duda ima udoban dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno zahvaćanje

Lako kombiniranje s dojenjem

  • 1 bočica

  • 8 oz / 240 ml

  • Duda sa sporim protokom

  • 1 m+

Otporno na toplinu

Otporno na toplinu

Staklena bočica Natural otporna je na toplinu i ekstremne promjene temperature. To znači da se može sigurno odložiti u hladnjak i zagrijavati, a prikladna je i za sterilizaciju.

Staklo farmaceutske kvalitete

Borosilikatno staklo vrhunske kvalitete osigurava najvišu kvalitetu radi vrhunske čistoće.

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

11

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

Lahvičku jsme zakoupili více než před rokem a stále je jako nová. Krásně se čistí a sterilizuje. Sklo mi přijde mnohem praktičtější a hygieničtější než plast. Láhev je v podstatě nesmrtelná - dudlíky lze zakoupit nové a s různou rychlostí průtoku, takže klidně vydrží i pro několik generací :-) S lahvičkou jsme moc spokojeni, byla to opravdu dobrá koupě.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Dětská skleněná lahev Natural

27/05/2019

România

România

Cel mai bun biberon de pe piata

Am incercat si alte modele de biberoane de pe piata dar dintre toate recomand cu toată căldura doar biberoanele Philips Avent. Sunt exact ca in descriere, sunt comode, rezista mult, se folosesc pe o perioada lunga de timp. Intr-un cuvant bebe le adora .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Biberon din sticlă Natural

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

3 gyereknél is bevállt

Szuper jó a termék, könnyen mosható, nagy a választék a gumiból, sokáig használtuk ugyanazt az üveget! (eredetileg hármat vettünk, ugyan eltörhet, de a háromból kettő már 5!! éve használatban van, nem színeződik el, teljesen steril.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF673/17 Natural üveg cumisüveg

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  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011