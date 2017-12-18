2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
4 oz/120 ml
Duda za novorođenče
0 m+
Staklena bočica Natural otporna je na toplinu i ekstremne promjene temperature. To znači da se može sigurno odložiti u hladnjak i zagrijavati, a prikladna je i za sterilizaciju.
Borosilikatno staklo vrhunske kvalitete osigurava najvišu kvalitetu radi vrhunske čistoće.
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
4.8
od 5
20
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
retroxy
18/12/2017
Česká republika
Vynikající po všech stránkách
Doporučuji tuto lahev všem matkám novorozenců, které kojí. Právě ona mi zachránila kojení. Jde o úžasný výrobek s promyšleně tvarovaným dudlíkem, ergonomickým tvarem lahve, která je zároveń velmi lehká,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
PetaMat
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Vyzkoušela jsem pár konkurenčních lahviček, ale jedině tahle byla svým tvarem savičky přijata. Krásný jednoduchý design, hlavně je skleněná, což pro nás bylo hlavní. Dobře se udržuje. Neporušila nám kojení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tereza114
17/12/2017
Česká republika
výborná lahvička
Super produkt pro ty, kdo nemá dostatek mléka, nebo musí odsávat a přitom to nechce vzdát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011