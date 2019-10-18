Obustavljeno
Dobro hranjenje, dobar san
Komešanje je daleko najčešće ponašanje kod beba koje plaču. Bočica Advanced Classic tvrtke Philips AVENT značajno smanjuje kolike*** i nemir. Nemir bebe smanjuje se naročito tijekom noći.**
Advanced Classic
11 oz
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
Dok hranite svoju bebu jedinstveni rub Avent dude savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu, a ne u trbuščić vaše bebe. Kao kod dojenja, vaša beba sama kontrolira protok mlijeka.
Dostupne su dude s pet jačina protoka.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Szandi85
18/10/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Újszülött kortól használjuk ezt a fajta cumisüveget a mai napig! Nem engedi vissza a levegőt, ami nagyon jó hisz nem fáj a baba pocija tőle! Több féle méretben lehet kapni, a baba korának megfelelően és ahogy észre veszem könnyű a babának enni is belőle, nem kell erősen szivni, hogy jöjjön belőle a tej! Nem csicsás, egyszerű üveg, mi elégedettek vagyunk vele!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/18 Cumisüveg
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/18 Cumisüveg
Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.