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  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san
  • Dobro hranjenje, dobar san

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic PES

SCF666/17

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dobro hranjenje, dobar san
Komešanje je daleko najčešće ponašanje kod beba koje plaču. Bočica Advanced Classic tvrtke Philips AVENT značajno smanjuje kolike*** i nemir. Nemir bebe smanjuje se naročito tijekom noći.**
Pogledajte sve prednosti

Pomaže vam da umirite svoju bebu, naročito noću**

Dobro hranjenje, dobar san

  • 1 bočica

  • 11 oz/330 ml

  • Sisač s promjenjivim protokom

  • 3+ mjeseci

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

Klinički dokazano znatno umiruje bebu

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**

Omogućuje da zrak uđe u bočicu, a ne u trbuščić vaše bebe

Omogućuje da zrak uđe u bočicu, a ne u trbuščić vaše bebe

Dok hranite svoju bebu jedinstveni rub Avent dude savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu, a ne u trbuščić vaše bebe. Kao kod dojenja, vaša beba sama kontrolira protok mlijeka.

Dostupne su dude s pet jačina protoka

Dostupne su dude s pet jačina protoka

Dostupne su dude s pet jačina protoka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/11/2012

Polska

Polska

Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna

Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle

10/11/2012

Polska

Polska

Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna

Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle

24/09/2012

Polska

Polska

Provjereni kupac

ten produkt nadaje się do wszystkiego

butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle

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Upozorenja

  1. Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).

  2. Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.