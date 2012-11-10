2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
11 oz/330 ml
Sisač s promjenjivim protokom
3+ mjeseci
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
Dok hranite svoju bebu jedinstveni rub Avent dude savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu, a ne u trbuščić vaše bebe. Kao kod dojenja, vaša beba sama kontrolira protok mlijeka.
Dostupne su dude s pet jačina protoka.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rosa1506
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle
Miszka80
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle
iredew
24/09/2012
Polska
Provjereni kupac
ten produkt nadaje się do wszystkiego
butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF666/17 Classic PES baby bottle
Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.