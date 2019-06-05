Obustavljeno
Dobro hranjenje, dobar san
Komešanje je daleko najčešće ponašanje kod beba koje plaču. Bočica Advanced Classic tvrtke Philips AVENT značajno smanjuje kolike*** i nemir. Nemir bebe smanjuje se naročito tijekom noći.**
Advanced Classic
9 oz
Duda sa sporim protokom
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips Avent znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.**
Dok hranite svoju bebu jedinstveni rub Avent dude savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu, a ne u trbuščić vaše bebe. Kao kod dojenja, vaša beba sama kontrolira protok mlijeka.
Dostupne su dude s pet jačina protoka.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Elena22
05/06/2019
România
Folosesc acest produs si este foarte bun .
Fetița mea nu are colici , nu mai trage aer . Recomand acest produs .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF663/28 Biberon pentru hrănire naturală extrem de rezistent
Klinička studija je pokazala kako su bebe stare dva tjedna bile mirnije nego bebe hranjenje drugom bočicom (studiju je proveo Institute of Child Health, London. 2008.).
Kliničko ispitivanje pokazalo je da su kod beba u dobi od 2 tjedna hranjenih pomoću bočice Avent kolike manje učestale nego kod beba hranjenih na bočicu drugog vodećeg proizvođača, naročito tijekom noći.