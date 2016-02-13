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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Natural

SCF627/17

4.3
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način hranjenja na bočicu
Naša nova bočica omogućava hranjenje na bočicu koje će biti prirodnije i za vašu bebu i za vas. Duda ima inovativan dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, što vašoj bebi olakšava kombinaciju dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Avent duda s dizajnom latica

Prirodan način hranjenja na bočicu

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Duda sa sporim protokom

  • 1 m+

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Kompatibilnost s cijelim asortimanom Philips Avent Natural

Kompatibilnost s cijelim asortimanom Philips Avent Natural

Nova bočica Natural tvrtke Philips Avent kompatibilna je s asortimanom Philips Avent, osim s bočicama i drškama za čašice iz linije Classic. Savjetujemo vam da bočice Natural upotrebljavate samo sa sisačima Natural.

Dostupne su različite veličine

Philips Avent bočica Natural dostupna je u 4 veličine: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml i 11 oz / 330 ml. Bočice su dostupne u pojedinačnim i višestrukim pakiranjima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Biberon Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Biberon Natural

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