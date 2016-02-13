2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
9 oz / 260 ml
Duda sa sporim protokom
1 m+
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
Nova bočica Natural tvrtke Philips Avent kompatibilna je s asortimanom Philips Avent, osim s bočicama i drškama za čašice iz linije Classic. Savjetujemo vam da bočice Natural upotrebljavate samo sa sisačima Natural.
Philips Avent bočica Natural dostupna je u 4 veličine: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml i 11 oz / 330 ml. Bočice su dostupne u pojedinačnim i višestrukim pakiranjima.
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Provjereni kupac
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Biberon Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/17 Biberon Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011