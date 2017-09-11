2 godine jamstva
Obustavljeno
1 Natural
9 oz / 260 ml
Duda sa sporim protokom
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
4.9
od 5
210
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Maiia
11/09/2017
Slovenija
Lepa na videz in uporabna.
Steklenička je enostavna za uporabo in lepo oblikovana. Sin z njo zelo lepo pije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/25 Otroška steklenička Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF627/25 Otroška steklenička Natural
EliškaB
22/11/2019
Česká republika
funguje jak má
lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF693/17 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF693/17 Dětská lahev Natural
Nelie
27/10/2018
Česká republika
Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve
Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF620/17 Dětská lahev Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF620/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011