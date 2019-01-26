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Obustavljeno

Philips Avent VIASustav za hranjenje AVENT

SCF610/05

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

Sustav za spremanje Philips AVENT višenamjenski je sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. Možete koristiti istu čašicu za spremanje hrane i izdojenog mlijeka. Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.

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brend koji preporučuju mame diljem svijeta1

Kompatibilni proizvodi

Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

Vrećice za parni sterilizator za mikrovalnu pećnicu

SCF297/05

Čašica za spremanje mlijeka

Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje

  • Izdojeno mlijeko

Jednostavna organizacija

Jednostavna organizacija

Čašice jednostavno možete označiti i pratiti datume i sadržaj

Odgovara svim Philips Avent pumpama za izdajanje i dudama

Koristite adapter kako biste istu čašicu koristili za izdajanje i hranjenje

Za korištenje u hladnjaku/zamrzivač

Čašice tvrtke Philips Avent mogu se spremiti u hladnjak ili zamrzivač, a prati ih možete u stroju za pranje posuđa

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu provedenoj diljem svijeta među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za majku i dijete u 2023. godini. 