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Sustav Philips Avent za jednostavno spremanje
Sustav za spremanje Philips AVENT višenamjenski je sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. Možete koristiti istu čašicu za spremanje hrane i izdojenog mlijeka. Odgovara svim Philips AVENT pumpama za izdajanje i dudama.
Izdojeno mlijeko
Čašice jednostavno možete označiti i pratiti datume i sadržaj
Koristite adapter kako biste istu čašicu koristili za izdajanje i hranjenje
Čašice tvrtke Philips Avent mogu se spremiti u hladnjak ili zamrzivač, a prati ih možete u stroju za pranje posuđa
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5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Na temelju online ankete o zadovoljstvu provedenoj diljem svijeta među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za majku i dijete u 2023. godini.