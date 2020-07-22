2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
11 oz/330 ml
Sisač s promjenjivim protokom
3+ mjeseci
Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*
Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.
4.9
od 5
140
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pajassek
22/07/2020
Česká republika
Skvělé funkce
Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Lucynkaaa91
13/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Pro krmení bez bolesti bříška
Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.
Prednosti
Snadné čištění, antikolikový systém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
M.am
26/05/2020
Česká republika
Avent
Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička
Prednosti
Prostě dětem sedí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.
Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.