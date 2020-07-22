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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic+

SCF566/17

4.9
| (140) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Sustav prozračivanja Airflex i duda naglašene teksture kod naše bočice Classic+ dizajnirani su za maksimalno sprječavanje prekida i neugode kod hranjenja. Zahvaljujući integriranom ventilu protiv kolika, zrak prolazi natrag u bočicu i ne ulazi u bebin trbuščić.
Pogledajte sve prednosti

Dizajn za neometano hranjenje

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 1 bočica

  • 11 oz/330 ml

  • Sisač s promjenjivim protokom

  • 3+ mjeseci

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

140

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

22/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce

Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

13/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Pro krmení bez bolesti bříška

Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.

Prednosti

Snadné čištění, antikolikový systém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Avent

Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička

Prednosti

Prostě dětem sedí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/17 Dětská láhev Classic+

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Upozorenja

  1. Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.

  2. Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.

  3. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.