2 godine jamstva
Obustavljeno
2 bočice
9 oz / 260 ml
Duda sa sporim protokom
1 m+
Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*
Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.
4.7
od 5
101
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tonia27
02/12/2017
Hrvatska
Ovaj poizvod je izvrstan
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic
cvexaa
25/10/2017
Hrvatska
Oduševljeni novim dizajnom
Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+
Makalonca
20/08/2017
Slovenija
enostavna in prijetna za uporabo
Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+
Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.
Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.