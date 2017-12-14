2 godine jamstva
Obustavljeno
2 bočice
4 oz / 125 ml
Duda za novorođenče
0 m+
Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*
Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.
5.0
od 5
22
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Ova recenzija je napravljena za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Ova recenzija je napravljena za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.
Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.