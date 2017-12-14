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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic+

SCF560/00

5
| (22) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Naš pouzdani asortiman Classic poboljšan je kako bi pružao još ugodniji doživljaj hranjenja. Klinički dokazan sustav za sprječavanje kolika sada je integriran u dudu, što izuzetno olakšava čišćenje i sastavljanje bočice.
Pogledajte sve prednosti

Lako čišćenje osigurava savršenu higijenu

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 1 bočica

  • 4 oz / 125 ml

  • Duda za novorođenče

  • 0 m+

Sustav za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Sustav za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Za razliku od drugih bočica, klinički dokazan sustav za sprječavanje kolika sada je ugrađen u dudu, čime se olakšava ispravno sastavljanje bočice. Dok se beba hrani, jedinstveni ventil na dudi otvara se kako bi zrak ulazio u bočicu, a ne bebin trbuh.

Beba će biti mirnija, naročito noću

Beba će biti mirnija, naročito noću

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips AVENT znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.*

Otpornost na curenje jamči ugodno hranjenje

Nova bočica Classic+ dizajnirana je za sprječavanje curenja tijekom hranjenja radi postizanja doista ugodnog doživljaja.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

22

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Produkt má univerzální použití

Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Ova recenzija je napravljena za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Ova recenzija je napravljena za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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Upozorenja

  1. Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent imale su manje kolika od beba hranjenih standardnom bočicom. Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent bile su manje nemirne od beba hranjenih drugim vodećim modelom bočice.