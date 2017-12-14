2 godine jamstva
Obustavljeno
1 bočica
4 oz / 125 ml
Duda za novorođenče
0 m+
Za razliku od drugih bočica, klinički dokazan sustav za sprječavanje kolika sada je ugrađen u dudu, čime se olakšava ispravno sastavljanje bočice. Dok se beba hrani, jedinstveni ventil na dudi otvara se kako bi zrak ulazio u bočicu, a ne bebin trbuh.
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips AVENT znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.*
Nova bočica Classic+ dizajnirana je za sprječavanje curenja tijekom hranjenja radi postizanja doista ugodnog doživljaja.
5.0
od 5
22
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Ova recenzija je napravljena za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Ova recenzija je napravljena za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent imale su manje kolika od beba hranjenih standardnom bočicom. Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent bile su manje nemirne od beba hranjenih drugim vodećim modelom bočice.