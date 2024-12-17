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  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
  • Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.

Obustavljeno

Philips AventElektrična izdajalica

SCF395/11

4.8
| (391) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.
Uđite u novu eru izdajanja uz savršeno uravnoteženu kontrolu usisa i stimulaciju bradavica, a sve to inspirirano prirodnim načinom na koji bebe sisaju. Philips Avent električna izdajalica održava optimalan protok mlijeka i nježno se prilagođava veličini i obliku bradavica
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Brza, udobna i obožavaju ju je mame

Inspirirano bebama. Učinkovito za mame.

  • Jednostrana

  • Tehnologija Natural Motion

  • Udobni silikonski jastučić

  • 8 + 16 postavki

Tehnologija Natural Motion ubrzava protok mlijeka*

Protok mlijeka počinje već za samo jednu minutu zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Izdajalica nježno zahvaća bradavice te pruža odgovarajuću masažu i usis, stoga ne iznenađuje da je 97 % majki izjavilo da je učinkovita*** i da je 100 % babica preporučuje.

Mekani silikonski jastučić pruža udobnost za sve oblike tijela

Bez obzira na oblik vašeg tijela, mekani i fleksibilni silikonski jastučić izdajalice ugodno prianja na dojku i bradavicu. Odgovara 99,98%**** veličina grudi*** i prilagođava se za nježno, ali sigurno pričvršćivanje.

8 načina rada stimulacije, 16 načina rada izdajanja

Izvucite najviše iz svake sesije uz 8 načina rada za stimulaciju protoka mlijeka i 16 načina rada za izdajanje. Jednostavnost i u hodu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

391

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod vrijedan svakog eura!!

Odlična izdajalica, vrlo praktična za korištenje i održavanje. Jako brzo izdaja, nekoliko programa stimulacije omogućava lako i ugodno izdajanje! Proizvod bez kojeg ne prolazi ni jedan dan od poroda!

Prednosti

Upotreba, održavanje, korištenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF395 Električna izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF395 Električna izdajalica

14/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Dugovjecna i jednostavna

Najbolja izdajalica, pokusala i sa elektricnim druge marke i neusporedivo! Lako za odrzavanje, prakticna, dvoje djece imam i trece na putu, sa lakocom i jednostavnoscu se radujem koristiti! Sve pohvale za ovaj proizvod, toplo preporucam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Single Electric (Corded Use) SCF395/01 Izdajalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Single Electric (Corded Use) SCF395/01 Izdajalica

27/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Spas za ruke!

Nakon poroda palčića, navlačila sam ručnom izdajalicom mlijeko po 45 min, nekad i do 1h, ruke su opadale... Onda sam uzela ovu i šta reći... Olakšanje! Moja topla preporuka za povremeno izdajanje!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Single Electric breast pump SCD340/31 Komplet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Single Electric breast pump SCD340/31 Komplet

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Temeljem rezultata vremena inicijacije protoka mlijeka (vrijeme do refleksa izbacivanja mlijeka - RIM) iz kliničkog ispitivanja s 20 sudionika (Nizozemska, 2019) u usporedbi s rezultatima vremena do RIM-a za drugu prethodnu tehnologiju pumpe tvrtke Philips iz studije izvedivosti sa 9 sudionika (Nizozemska, 2018):

  2. 19Mangel i sur. Poteškoće s dojenjem, trajanje dojenja, indeks tjelesne mase majke i anatomija dojke: jesu li povezani? Breastfeeding Medicine, 2019. (109 sudionika, Izrael); (2)Ziemer i sur. Promjene na koži i bol na bradavici tijekom prvog tjedna laktacije

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. (20 bijelih sudionika, SAD); Ramsay i sur. Anatomija dojke žene tijekom laktacije redefinirana ultrazvučnom slikom, 2005. (28 sudionika, Australija).

  4. Temeljem rezultata upitnika za 1k jastučić iz kliničkog ispitivanja s 20 sudionika (Nizozemska, 2019):

  5. Vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011.