2 godine jamstva
Obustavljeno
Jednostrana
Tehnologija Natural Motion
Udobni silikonski jastučić
8 + 16 postavki
Protok mlijeka počinje već za samo jednu minutu zahvaljujući našoj jedinstvenoj tehnologiji Natural Motion.** Izdajalica nježno zahvaća bradavice te pruža odgovarajuću masažu i usis, stoga ne iznenađuje da je 97 % majki izjavilo da je učinkovita*** i da je 100 % babica preporučuje.
Bez obzira na oblik vašeg tijela, mekani i fleksibilni silikonski jastučić izdajalice ugodno prianja na dojku i bradavicu. Odgovara 99,98%**** veličina grudi*** i prilagođava se za nježno, ali sigurno pričvršćivanje.
Izvucite najviše iz svake sesije uz 8 načina rada za stimulaciju protoka mlijeka i 16 načina rada za izdajanje. Jednostavnost i u hodu.
4.8
od 5
391
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
TeaS90
17/12/2024
Hrvatska
Proizvod vrijedan svakog eura!!
Odlična izdajalica, vrlo praktična za korištenje i održavanje. Jako brzo izdaja, nekoliko programa stimulacije omogućava lako i ugodno izdajanje! Proizvod bez kojeg ne prolazi ni jedan dan od poroda!
Prednosti
Upotreba, održavanje, korištenje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF395 Električna izdajalica
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Ova recenzija je napravljena za SCF395 Električna izdajalica
Aaaaana
14/12/2024
Hrvatska
Dugovjecna i jednostavna
Najbolja izdajalica, pokusala i sa elektricnim druge marke i neusporedivo! Lako za odrzavanje, prakticna, dvoje djece imam i trece na putu, sa lakocom i jednostavnoscu se radujem koristiti! Sve pohvale za ovaj proizvod, toplo preporucam!
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Ova recenzija je napravljena za Single Electric (Corded Use) SCF395/01 Izdajalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Single Electric (Corded Use) SCF395/01 Izdajalica
Lorkica
27/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Spas za ruke!
Nakon poroda palčića, navlačila sam ručnom izdajalicom mlijeko po 45 min, nekad i do 1h, ruke su opadale... Onda sam uzela ovu i šta reći... Olakšanje! Moja topla preporuka za povremeno izdajanje!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Single Electric breast pump SCD340/31 Komplet
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Ova recenzija je napravljena za Single Electric breast pump SCD340/31 Komplet
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Temeljem rezultata vremena inicijacije protoka mlijeka (vrijeme do refleksa izbacivanja mlijeka - RIM) iz kliničkog ispitivanja s 20 sudionika (Nizozemska, 2019) u usporedbi s rezultatima vremena do RIM-a za drugu prethodnu tehnologiju pumpe tvrtke Philips iz studije izvedivosti sa 9 sudionika (Nizozemska, 2018):
19Mangel i sur. Poteškoće s dojenjem, trajanje dojenja, indeks tjelesne mase majke i anatomija dojke: jesu li povezani? Breastfeeding Medicine, 2019. (109 sudionika, Izrael); (2)Ziemer i sur. Promjene na koži i bol na bradavici tijekom prvog tjedna laktacije
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. (20 bijelih sudionika, SAD); Ramsay i sur. Anatomija dojke žene tijekom laktacije redefinirana ultrazvučnom slikom, 2005. (28 sudionika, Australija).
Temeljem rezultata upitnika za 1k jastučić iz kliničkog ispitivanja s 20 sudionika (Nizozemska, 2019):
Vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011.