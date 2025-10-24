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Philips Avent Premium Brzi grijač za bočice

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Philips Avent PremiumBrzi grijač za bočice

SCF358/00

Philips Avent Premium Brzi grijač za bočice

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  • Kako zagrijati bočicu s mlijekom uz grijač za bočice Philips Avent SCF358
    Kako zagrijati bočicu s mlijekom uz grijač za bočice Philips Avent SCF358
  • Kako zagrijati mlijeko u staklenim bočicama
    Kako zagrijati mlijeko u staklenim bočicama

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Priručnici i dokumentacija

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF dat., 358.8 kB
  • 4 January 2021

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