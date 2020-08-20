2 godine jamstva
Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka
Brzo zagrijavanje i odmrzavanje
Prikladno za mlijeko i hranu za bebe
Zagrijava i dječju hranu
Odredite zapremninu mlijeka, pritisnite za pokretanje pa pustite da se pametno upravljanje temperaturom pobrine za sve ostalo. Ono otkriva početnu temperaturu mlijeka i brzo ga zagrijava do idealne temperature i održava ga na njoj do 60 minuta.
Volite li kad je zamrzivač napunjen dodatnom hranom? Grijač za bočice brzo odmrzava mlijeko i spremnike hrane za bebe.
Kad vaš mališan bude spreman za prijelaz na krutu hranu, grijač za bočice odmrzava i zagrijava i spremnike hrane za bebe.
Nagrade
4.4
od 5
185
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Venera007
20/08/2020
Hrvatska
Odlično za brzu pripremu mlijeka
Odlično za brzu pripremu mlijeka, mali kompatibilan sa ostalim proizvodima aventa kao i drugih, fina regulacija grijanja po količini mlijeka, jednostavno održavanje
Prednosti
Brzina i kvaliteta
Mane
Slaba preporuka prodavatelja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
sanjalica
29/07/2020
Hrvatska
Izvrstan proizvod
Preporučujem svim mamama jer se brzo ugrije mlijeko za gadnu bebu. Nema puno čekanja, temperatura optimalna.
Prednosti
Brzina
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice
GemJecny
31/01/2022
Slovensko
Produk splna učel a je rýchli
Zohrieva rychlo a teplota je vsade rovnomerna no cakal som trochu vyššiu teplotu aspon na tych 38 -40 stupnou ale chapem te i 35 je teplota idealna.
Prednosti
Rýchlosť Presnosť
Mane
Teplota
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Za 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 22 °C / 72 °F u Philips Natural bočici od 260 ml / 9 oz
Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira