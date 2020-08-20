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  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje
  • Pametno i jednostavno zagrijavanje

Philips Avent PremiumBrzi grijač za bočice

SCF358/00

4.4
| (185) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pametno i jednostavno zagrijavanje
Pripremite zagrijanu hranu u nekoliko minuta uz grijač za bočice koji upravlja temperaturom umjesto vas. Pametni senzor za regulaciju temperature automatski podešava obrazac zagrijavanja kako bi grijač zagrijavao brzo i ujednačeno.
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Olakšajte si pripremu hrane

Pametno i jednostavno zagrijavanje

  • Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka

  • Brzo zagrijavanje i odmrzavanje

  • Prikladno za mlijeko i hranu za bebe

  • Zagrijava i dječju hranu

Pametna regulacija temperature odabire idealni način zagrijavanja

Pametna regulacija temperature odabire idealni način zagrijavanja

Odredite zapremninu mlijeka, pritisnite za pokretanje pa pustite da se pametno upravljanje temperaturom pobrine za sve ostalo. Ono otkriva početnu temperaturu mlijeka i brzo ga zagrijava do idealne temperature i održava ga na njoj do 60 minuta.

Funkcija odmrzavanja za smrznuto mlijeko i spremnike hrane za bebe

Funkcija odmrzavanja za smrznuto mlijeko i spremnike hrane za bebe

Volite li kad je zamrzivač napunjen dodatnom hranom? Grijač za bočice brzo odmrzava mlijeko i spremnike hrane za bebe.

Zagrijava ne samo spremnike hrane za bebe nego i mlijeko

Zagrijava ne samo spremnike hrane za bebe nego i mlijeko

Kad vaš mališan bude spreman za prijelaz na krutu hranu, grijač za bočice odmrzava i zagrijava i spremnike hrane za bebe.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image PBTAWARD15

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

185

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlično za brzu pripremu mlijeka

Odlično za brzu pripremu mlijeka, mali kompatibilan sa ostalim proizvodima aventa kao i drugih, fina regulacija grijanja po količini mlijeka, jednostavno održavanje

Prednosti

Brzina i kvaliteta

Mane

Slaba preporuka prodavatelja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod

Preporučujem svim mamama jer se brzo ugrije mlijeko za gadnu bebu. Nema puno čekanja, temperatura optimalna.

Prednosti

Brzina

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Brzi grijač za bočice

31/01/2022

Slovensko

Slovensko

Produk splna učel a je rýchli

Zohrieva rychlo a teplota je vsade rovnomerna no cakal som trochu vyššiu teplotu aspon na tych 38 -40 stupnou ale chapem te i 35 je teplota idealna.

Prednosti

Rýchlosť Presnosť

Mane

Teplota

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Za 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 22 °C / 72 °F u Philips Natural bočici od 260 ml / 9 oz

  2. Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira