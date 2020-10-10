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  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
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  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
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  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
  • Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*

Obustavljeno

Philips AventRučna izdajalica s bočicom

SCF330/20

4.8
| (546) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*
Sjednite udobno, bez naginjanja prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da nježno potakne protok mlijeka. Ručna izdajalica Avent ima samo nekoliko dijelova te se lako sastavlja, upotrebljava i čisti. Lagana i kompaktna, omogućuje lako izdajanje u pokretu.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Ručna izdajalica s masažnim jastučićem

Veća udobnost, više mlijeka, jednostavna upotreba u pokretu*

  • Jednostavna upotreba u pokretu

  • Izdajalica s mekim masažnim jastučićem

  • Uključuje bočicu i sisač

  • Putni poklopac i disk za zatvaranje

Opuštajući položaj, zahvaljujući posebnom dizajnu

Opuštajući položaj, zahvaljujući posebnom dizajnu

Izdajalica ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Meki masažni jastučić nježno potiče protok mlijeka

Meki masažni jastučić nježno potiče protok mlijeka

Naš masažni jastučić ima meku baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Legendarni jastučić s laticama dizajniran je da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

Kompaktan lagani dizajn

Kompaktan lagani dizajn

Izdajalica je mala i lagana pa se može lako spremati i prenositi, što čini izdajanje dok ste u pokretu diskretnijim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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4.8

od 5

546

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako praktično i jednostavno

Svaka preporuka kome god treba brzo izdajanje. Jako lako čišćenje i održavanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

30/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod!!

Ovaj proizvod je odlican, stane u torbu i svugdi je s vama kad god treba. Jedna od bitnijih stvari u bolnici nakon poroda je ova izdajalica, mene je spasila.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

PROIZVOD S MAKSIMALNOM ISKORISTLJIVOŠĆU

Proizvod sam dobila kao rođendanski poklon, prinova je bila "pred vratima". Prvi dan kad smo dosli kuci iz rodilista, isti dan nam je pomogla. Od previse mlijeka beba nije uspjela podojiti. Izdajalica nam je olaksala stvar, i pomogla bebi. Nekon toga za bilo kakav visak mlijeka i kada bi bebu trebala ostaviti na cuvanje, ovo su definitivno najiskoristljiviji proizvodi :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Klinički dokazana udobnost: testiranja provedena na 110 majki pokazala su znatnu prednost marke Philips Avent u odnosu na vodeću konkurentnu robnu marku

  2. Veća udobnost: 73 % od 73 majke dojilje u Ujedinjenom Kraljevstvu složilo se da je ova izdajalica udobnija od one koju trenutno imaju (vodeće robne marke na tržištu).

  3. Neovisno istraživanje pokazalo je da postoji veza između razine stresa i proizvodnje mlijeka. Pogledajte www.philips.com/avent

  4. Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011