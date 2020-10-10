2 godine jamstva
Obustavljeno
Jednostavna upotreba u pokretu
Izdajalica s mekim masažnim jastučićem
Uključuje bočicu i sisač
Putni poklopac i disk za zatvaranje
Izdajalica ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.
Naš masažni jastučić ima meku baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Legendarni jastučić s laticama dizajniran je da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.
Izdajalica je mala i lagana pa se može lako spremati i prenositi, što čini izdajanje dok ste u pokretu diskretnijim.
Nagrade
4.8
od 5
546
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marica23
10/10/2020
Hrvatska
Jako praktično i jednostavno
Svaka preporuka kome god treba brzo izdajanje. Jako lako čišćenje i održavanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Mamasita3
30/07/2020
Hrvatska
Odlican proizvod!!
Ovaj proizvod je odlican, stane u torbu i svugdi je s vama kad god treba. Jedna od bitnijih stvari u bolnici nakon poroda je ova izdajalica, mene je spasila.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/20 Ručna izdajalica s bočicom
Majamajs
29/07/2020
Hrvatska
PROIZVOD S MAKSIMALNOM ISKORISTLJIVOŠĆU
Proizvod sam dobila kao rođendanski poklon, prinova je bila "pred vratima". Prvi dan kad smo dosli kuci iz rodilista, isti dan nam je pomogla. Od previse mlijeka beba nije uspjela podojiti. Izdajalica nam je olaksala stvar, i pomogla bebi. Nekon toga za bilo kakav visak mlijeka i kada bi bebu trebala ostaviti na cuvanje, ovo su definitivno najiskoristljiviji proizvodi :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD221/00 Ručna izdajalica i komplet za spremanje
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Klinički dokazana udobnost: testiranja provedena na 110 majki pokazala su znatnu prednost marke Philips Avent u odnosu na vodeću konkurentnu robnu marku
Veća udobnost: 73 % od 73 majke dojilje u Ujedinjenom Kraljevstvu složilo se da je ova izdajalica udobnija od one koju trenutno imaju (vodeće robne marke na tržištu).
Neovisno istraživanje pokazalo je da postoji veza između razine stresa i proizvodnje mlijeka. Pogledajte www.philips.com/avent
Izdajalica koja ne sadrži BPA: vrijedi samo za bočicu i druge dijelove koji dolaze u dodir s izdojenim mlijekom. Sukladno EU uredbi, 10/2011