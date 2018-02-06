Obustavljeno
Veća udobnost, više mlijeka prirodnim putem
Kada se osjećate udobno i opušteno, vaše mlijeko lakše teče. Zato smo stvorili dosad najudobniju pumpu za izdajanje: sjednite udobno, bez potrebe za naginjanjem prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da potakne protok mlijeka.
Prirodno
Uključuje bočicu od 4 oz
Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.
Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.
Širok sisač oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011