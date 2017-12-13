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Obustavljeno

Philips AventJednokratni jastučići za dojke

SCF254/60

4.9

| (18) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Udobnost i diskrecija

Jedinstveni jastučići za grudi SCF254/60 tvrtke Philips Avent posebno su dizajnirani kako bi vam tijekom cijelog dana pružali ugodan osjećaj suhoće.

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brend koji preporučuju mame diljem svijeta1

Kompatibilni proizvodi

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF395/31

Jednostrana električna izdajalica

Jednostrana električna izdajalica

SCF396/31

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF397/31

Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Izdajalica

SCF395/01

Ručna izdajalica

Ručna izdajalica

SCF430/16

Ručna izdajalica

Ručna izdajalica

SCF430/20

Električna izdajalica

Električna izdajalica

SCF398/11

Avent jastučići za grudi

Udobnost i diskrecija

  • Jastučići za 60 dana

Ne vide se ispod odjeće

Ne vide se ispod odjeće

Izuzetno su tanki i imaju oblik koji prati liniju tijela. Ljepljiva traka drži jastučiće na mjestu.

Zaštita od klizanja ljepljivim vrpcama

Zaštita od klizanja ljepljivim vrpcama za pričvršćivanje jastučića za grudi.

Razvijeni u suradnji sa stručnjakom za dojenje

Razvijeni u suradnji s primaljom i savjetnicom za dojenje koja već 20 godina daje savjete majkama koje doje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

18

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Spokojenost, trochu casu zabere nalepeni, ale asi jako u kazdych prsnich vlozek. Jsou mekke, prijemne a hlavne plni funkci.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky

30/06/2016

Polska

Polska

Idealne

Wypróbowałam wiele wkładek, jednak te okazały się najlepsze. Super chłonne, utrzymują się dokładnie tak, jak zostały przyklejone i nie widać ich spod bielizny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

17/07/2015

Polska

Polska

Najlepsze wkładki

Po przetestowaniu różnych wkładek te są najlepsze , przyjemne w dotyku , nie przeciekają , chłonne . Uwielbiam je :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe

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  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu provedenoj diljem svijeta među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za majku i dijete u 2023. godini. 