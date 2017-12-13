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Udobnost i diskrecija
Jedinstvene jastučići za grudi Philips Avent SCF254/30 posebno su dizajnirani kako bi vam tijekom cijelog dana pružali ugodan osjećaj suhoće.
Jastučići za 30 dana
Izuzetno su tanki i imaju oblik koji prati liniju tijela. Ljepljiva traka drži jastučiće na mjestu.
Zaštita od klizanja ljepljivim vrpcama za pričvršćivanje jastučića za grudi.
Razvijeni u suradnji s primaljom i savjetnicom za dojenje koja već 20 godina daje savjete majkama koje doje.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.9
od 5
18
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MisiJ
13/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Spokojenost, trochu casu zabere nalepeni, ale asi jako u kazdych prsnich vlozek. Jsou mekke, prijemne a hlavne plni funkci.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF254/30 Jednorázové prsní vložky
Klaudim
30/06/2016
Polska
Idealne
Wypróbowałam wiele wkładek, jednak te okazały się najlepsze. Super chłonne, utrzymują się dokładnie tak, jak zostały przyklejone i nie widać ich spod bielizny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
KAjda
17/07/2015
Polska
Najlepsze wkładki
Po przetestowaniu różnych wkładek te są najlepsze , przyjemne w dotyku , nie przeciekają , chłonne . Uwielbiam je :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Wkładki laktacyjne SCF254/60 Jednorazowe
Na temelju online ankete o zadovoljstvu provedenoj diljem svijeta među 10.109 korisnika brendova i proizvoda za majku i dijete u 2023. godini.