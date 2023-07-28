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Uklanjanje dlačica s tijela
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Lumea IPL 7000 Series IPL uređaj za uklanjanje dlačica
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SC1994/00
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Upute za uporabu
Jamstvena knjižica
Lumea IPLKrpica za čišćenje
Lumea IPLTorbica
Lumea IPLAdapter za napajanje
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