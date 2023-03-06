2 godine jamstva
5 ručnih postavki intenziteta
1 nastavak: tijelo
Aplikacija Lumea IPL
Korištenje s kabelom
Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.
Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.
Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.
Nagrade
4.5
od 5
1180
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tonka 1971
06/03/2023
Hrvatska
Fantasticna
Mislim da Lumeu mora imati svaka zena!! Vise ne mogu zamisliti biti bez nje!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
IvaPiva32
14/05/2021
Hrvatska
Odličan proizvod!
Philips Lumea je odličan proizvod koji mi je uvelike promjenio i olakšao život. Uz redovito korištenje i detaljnu aplikaciju rezultati su fantastični i sezona suknji i kratkih hlačica zaista prolazi bezbrižno :) Preporučila bih ga svim ženama koje žele uživati u glatkoj koži cijelo ljeto!
Prednosti
Laka i brza aplikacija
Mane
Brzo zagrijavanje aparata u ljetnim mjesecima pa je potrebno raditi pauze tijekom trretmana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Dolly0906
25/07/2020
Hrvatska
Ubojica dlaka!
Preporucujem svima koji se bore protiv dlaka. Ova predivna stvarcica me je spasila, nakon poroda sam pocela puno dlakaviti, a lumea je rijesila taj problem nakon 4 tretmana. Vrijedi svaku kunu, brz, elegantan i naravno, ucinkovit!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 86 % na potkoljenicama, 70 % na bikini području, 67 % na pazusima
Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips