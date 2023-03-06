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  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
  • Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*

2+1 produljeno jamstvo

Lumea IPL 7000 SeriesIPL uređaj za uklanjanje dlačica

SC1994/00

4.5
| (1180) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*
Glatka koža bez dlačica s našom serijom Lumea IPL 7000. Tretmani su nježni i učinkoviti uz dodatke za svako područje tijela.
Pogledajte sve prednosti

Čak 85% manje dlačica nakon 3 tretmana**

Uživajte u svilenkasto glatkoj koži 12 mjeseci*

  • 5 ručnih postavki intenziteta

  • 1 nastavak: tijelo

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Korištenje s kabelom

Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate

Tretirajte samo 2x mjesečno za brze rezultate

Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga slijede korekcije samo jednom mjesečno. Tretman obje potkoljenice traje svega 15 minuta.

Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta

Senzor nijanse kože i 5 postavki intenziteta

Birajte između 5 postavki intenziteta za ugodno iskustvo. Senzor nijanse kože sprječava tretiranje područja kože koja su previše tamna za IPL tretman.

Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

1180

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Fantasticna

Mislim da Lumeu mora imati svaka zena!! Vise ne mogu zamisliti biti bez nje!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

14/05/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Philips Lumea je odličan proizvod koji mi je uvelike promjenio i olakšao život. Uz redovito korištenje i detaljnu aplikaciju rezultati su fantastični i sezona suknji i kratkih hlačica zaista prolazi bezbrižno :) Preporučila bih ga svim ženama koje žele uživati u glatkoj koži cijelo ljeto!

Prednosti

Laka i brza aplikacija

Mane

Brzo zagrijavanje aparata u ljetnim mjesecima pa je potrebno raditi pauze tijekom trretmana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL serije 7000 SC1997/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

25/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ubojica dlaka!

Preporucujem svima koji se bore protiv dlaka. Ova predivna stvarcica me je spasila, nakon poroda sam pocela puno dlakaviti, a lumea je rijesila taj problem nakon 4 tretmana. Vrijedi svaku kunu, brz, elegantan i naravno, ucinkovit!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL uređaj za uklanjanje dlačica

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Upozorenja

  1. Prosječno uklanjanje dlačica nakon 12 tretmana: 86 % na potkoljenicama, 70 % na bikini području, 67 % na pazusima

  2. Kada se prati raspored tretmana. Izračunato za uporabu na potkoljenicama, bikini području, pazusima i licu. Vijek trajanja žarulje ne produžuje 2-godišnje međunarodno jamstvo tvrtke Philips