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Ekstremna glasnoća
Izdržljivi urbani, prijenosni Bluetooth zvučnik ShoqBox SB500 tvrtke Philips vrhunski je uređaj za zvuk za one koji žele pokretati zabavu kamo god krenu! Ekstremna glasnoća velike snage susreće eksplozivan bas, dok LED svjetla pulsiraju u ritmu glazbe.
Bluetooth®
Otporan na vodu i udarce
Svjetlo u više boja
Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu zvučnik možete koristiti i za komunikaciju. Po primanju poziva glazba se pauzira te možete razgovarati koristeći zvučnik. Nazovite doma ili se javite prijateljima sa zabave – u svakom slučaju, radi izvrsno.
Zakoračite prema svjetlu i osjetite snagu snažnih ritmova i munjevitih svjetala. Jedinstveno dizajnirani LED indikatori u više boja pulsiraju u ritmu glazbe, oživljavajući glazbu i unoseći jednu novu dimenziju zabave. Ako biste radije plesali u mraku, i to je u redu – pritisnite prekidač i svjetla će se isključiti.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
4.6
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum upotrebe 2022-08-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum upotrebe 2022-08-04
Niccc123456
06/10/2021
България
Най- най- най!
Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Datum upotrebe 2019-10-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Datum upotrebe 2019-10-06
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-30
Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2019-11-30