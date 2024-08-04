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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

ShoqBoxbežični prijenosni zvučnik

SB500M/00

4.6

| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Ekstremna glasnoća

Izdržljivi urbani, prijenosni Bluetooth zvučnik ShoqBox SB500 tvrtke Philips vrhunski je uređaj za zvuk za one koji žele pokretati zabavu kamo god krenu! Ekstremna glasnoća velike snage susreće eksplozivan bas, dok LED svjetla pulsiraju u ritmu glazbe.

Pogledajte sve prednosti

Ekstremna glasnoća

  • Bluetooth®

  • Otporan na vodu i udarce

  • Svjetlo u više boja

Ugrađeni mikrofon za pozive bez uporabe ruku

Zahvaljujući ugrađenom mikrofonu zvučnik možete koristiti i za komunikaciju. Po primanju poziva glazba se pauzira te možete razgovarati koristeći zvučnik. Nazovite doma ili se javite prijateljima sa zabave – u svakom slučaju, radi izvrsno.

Uključite svjetla! LED indikatori u više boja pulsiraju u ritmu

Uključite svjetla! LED indikatori u više boja pulsiraju u ritmu

Zakoračite prema svjetlu i osjetite snagu snažnih ritmova i munjevitih svjetala. Jedinstveno dizajnirani LED indikatori u više boja pulsiraju u ritmu glazbe, oživljavajući glazbu i unoseći jednu novu dimenziju zabave. Ako biste radije plesali u mraku, i to je u redu – pritisnite prekidač i svjetla će se isključiti.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum upotrebe 2022-08-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum upotrebe 2022-08-04

06/10/2021

България

България

Най- най- най!

Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Datum upotrebe 2019-10-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Datum upotrebe 2019-10-06

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-30

Ova recenzija je napravljena za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2019-11-30

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