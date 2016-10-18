2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Sustav oštrica MultiPrecision
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
SmartClick precizni trimer
Omogućava glatko brijanje bez posjekotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim glavama glatko klizi istovremeno štiteći kožu.
Odaberite kako se želite brijati. Uz Aquatec Wet & Dry možete odabrati ugodno suho brijanje, a možete se i brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.
Obrijte još brže guste dijelove brade uz povećanje snage od 10% aktivacijom Turbo načina rada.
Nagrade
4.8
od 5
21
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
gams
18/10/2016
Slovenija
Dober izdelek
Brivnik Philips S5620/12 je po izgledu odličen. Odlično se prilega v roko. Je zelo tih, kar mi je še posebno všeč. Nekoliko manj v živo postriže dlake, kar mi za mojo kožo bolj ustreza, saj je ne razdraži. Se ga bom moral pa še malo navaditi, saj imam prvič brivnik s tremi glavami. Menjava glave je nekoliko težja, saj se sname precej na trdo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5620/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5620/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
JardaTrnka
30/01/2018
Česká republika
Úžasná výdrž, jednoduchost údržby a snadná výměna příslušenství
Tento strojek byl pro mě vynikající volbou. Vydrží více než slibovaných 20 oholení na jedno nabití. Jednoduše se opláchne, a jen doufám že uvnitř nic nezrezne. Výměna zastřihávače je úžasná. Jen vytáhnout aktuální příslušenství a vsadit jiné. Možnost holení nasucho i pod vodou je ideální kombinace. Strojek používám zatím jen krátce, ale jsem nad míru spokojen. :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Erixon11
28/01/2018
Česká republika
Naprosto bezchybný a jednoduchý holicí strojek s velkou výdrží baterie!
Strojek oholí krásné do hlatka je bezchybně lepsi nežli žiletka kterou jsem používal do teď.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5620/12 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe