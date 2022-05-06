2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Sustav oštrica MultiPrecision
45 min bežičnog korištenja/1 h punjenja
SmartClick precizni trimer
Omogućava glatko brijanje bez posjekotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim glavama glatko klizi istovremeno štiteći kožu.
Odaberite kako se želite brijati. Uz Aquatec Wet & Dry možete odabrati ugodno suho brijanje, a možete se i brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.
Obrijte se brzo i glatko. Naš sustav oštrica MultiPrecision podiže i podrezuje sve dlačice te preostalu trodnevnu bradu, i to u samo nekoliko poteza.
Nagrade
4.5
od 5
649
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Danko2312
06/05/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod je fenomenalan!
Svida mi se i svima bi preporucio Sve dlacice posijece
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Fiki1975
14/11/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Brije pouzdano i efektivno. Puni se brzo i radi dugo brz punjenja. Zaboravim kad sam ga zadnji put punio. Ugodan na koži.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Zaro
26/12/2020
Hrvatska
Izvanredne značajke
Izvrsna sposobnost glatkog i brzog izbrijavanja uz clean stanicu za čišćenje, podmazivanje i punjenje, sve što je potrebno za pozitivno i opušteno započinjanje dana!
Prednosti
Brzo ugodno brijanje uz odlaganje u clean stanicu
Mane
ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe