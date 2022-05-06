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  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
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  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje
  • Mokro ili suho, sigurno brijanje

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5420/06

4.5
| (649) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Mokro ili suho, sigurno brijanje
Aparat za brijanje AquaTouch štiti vašu kožu dok uživate u osvježavajućem brijanju. Naš sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim glavama glatko klizi po vašoj koži i istodobno ju štiti.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Štiti 10x bolje u odnosu na obične oštrice

Mokro ili suho, sigurno brijanje

  • Sustav oštrica MultiPrecision

  • 45 min bežičnog korištenja/1 h punjenja

  • SmartClick precizni trimer

Zaobljene glave glatko klize i štite vašu kožu

Zaobljene glave glatko klize i štite vašu kožu

Omogućava glatko brijanje bez posjekotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim glavama glatko klizi istovremeno štiteći kožu.

Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Odaberite kako se želite brijati. Uz Aquatec Wet & Dry možete odabrati ugodno suho brijanje, a možete se i brijati s gelom ili pjenom, čak i pod tušem.

Oštrice podižu i zatim podrezuju dugačke i kratke dlačice kako bi se osiguralo brzo brijanje

Oštrice podižu i zatim podrezuju dugačke i kratke dlačice kako bi se osiguralo brzo brijanje

Obrijte se brzo i glatko. Naš sustav oštrica MultiPrecision podiže i podrezuje sve dlačice te preostalu trodnevnu bradu, i to u samo nekoliko poteza.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

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4.5

od 5

649

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod je fenomenalan!

Svida mi se i svima bi preporucio Sve dlacice posijece

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

14/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Brije pouzdano i efektivno. Puni se brzo i radi dugo brz punjenja. Zaboravim kad sam ga zadnji put punio. Ugodan na koži.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvanredne značajke

Izvrsna sposobnost glatkog i brzog izbrijavanja uz clean stanicu za čišćenje, podmazivanje i punjenje, sve što je potrebno za pozitivno i opušteno započinjanje dana!

Prednosti

Brzo ugodno brijanje uz odlaganje u clean stanicu

Mane

ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Upozorenja

  1. Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe