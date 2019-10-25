2 godine jamstva
Obustavljeno
RQ1280/21
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
UltraTrack i sustav GyroFlex 3D
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Precizni trimer
Sustav Jet Clean
Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.
Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.
Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.
4.5
od 5
2
Recenzije
25/10/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Prednosti
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Mane
Nic na něj neseženete
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver