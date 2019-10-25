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  • Vrhunsko iskustvo brijanja
  • Vrhunsko iskustvo brijanja
  • Vrhunsko iskustvo brijanja
  • Vrhunsko iskustvo brijanja
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  • Vrhunsko iskustvo brijanja
  • Vrhunsko iskustvo brijanja
  • Vrhunsko iskustvo brijanja

Obustavljeno

Shaver series 9000 SensoTouchElektrični aparat za mokro i suho brijanje

RQ1280/17

4.5
| (2) Recenzije
Vrhunsko iskustvo brijanja
Naš dosad najnapredniji aparat za brijanje, SensoTouch 3D RQ1280 pruža vrhunski doživljaj brijanja. Sustav GyroFlex 3D slijedi svaku liniju vašeg lica, a UltraTrack glave briju svaku dlačicu u samo nekoliko poteza.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

sa sustavom GyroFlex 3D

Vrhunsko iskustvo brijanja

  • UltraTrack i sustav GyroFlex 3D

  • 60 min bežične uporabe/1 h punjenja

  • Precizni trimer

Sustav Philips GyroFlex 3D glatko se prilagođava svakom obliku

Sustav Philips GyroFlex 3D glatko se prilagođava svakom obliku

Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.

Glave UltraTrack zahvatit će svaku dlačicu u samo nekoliko poteza

Glave UltraTrack zahvatit će svaku dlačicu u samo nekoliko poteza

Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.

Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje

Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje

Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Prednosti

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Mane

Nic na něj neseženete

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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