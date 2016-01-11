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Vrhunsko iskustvo brijanja
Najnapredniji električni aparat za brijanje tvrtke Philips, SensoTouch 3D RQ1250CC pruža vrhunski doživljaj brijanja. Sustav GyroFlex 3D slijedi svaku liniju vašeg lica i brije svaku dlačicu zahvaljujući svojim UltraTrack glavama.
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
UltraTrack i sustav GyroFlex 3D
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Precizni trimer
Sustav Jet Clean
Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.
Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.
Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.
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4.6
od 5
67
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Vrhunska klasa i cijena.
Odličan proizvod, laka upotreba,najviša klasa. Težak.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Vrhunska klasa i cijena.
Odličan aparat, vrh ponude. Odlična baterija, lagan za upotrebu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/17 Električni aparat za mokro i suho brijanje
BozKo
23/09/2021
Slovenija
Brivnik Philips
Brivnik je izredno dober, britje na suho kožo ali z peno je popolno. Priporočam ga vsem ki imajo občutljivo kožo.
Prednosti
Da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 električni brivnik za mokro in suho britje
Datum upotrebe 2019-09-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 električni brivnik za mokro in suho britje
Datum upotrebe 2019-09-23