2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Precizni trimer i torbica
Sustav Jet Clean
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
4.7
od 5
25
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jarda K
19/05/2020
Česká republika
Strojek na desetiletí
Mám jej tak dlouho, že už ani nevím, ve kterém roce jsem jej koupil a pořád funguje na 100%. Můžu jej mít něco mezi 6 - 10 roky a je to investice, která se několikanásobně vyplatila oproti klasice.
Prednosti
Perfektně holí, neskutečná výdrž baterie na jedno nabití
Mane
nic mě nenapadá a to se holím každý den. Jednou jsem měnil holící hlavy za nové, ale po výměně jsem zjistil, že to byl asi jen pocit, že ty původní jsou tupé.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Danfield
03/10/2019
Česká republika
Fešák maratónec
Mám tenhle strojek už řadu let a pořád slouží výborně. A přestože už má sem tam nějaký šrám, vypadá stále skvěle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Martys
01/10/2019
Česká republika
Nejlepší holící strojek co jsem kdy měl
Strojek jsem dostal jako darek k vánocům od přítelkyně, do te doby jsem měl problém s holením, ale s timto strojkem který se krasne přizpůsobí tvaru tváře (obličeje) si nemusim mensi vousy doholovat jednorazovym holitkem. Určitě doporučuji všem mužům kteří maji stejny nebo podobny problem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Holicí strojek pro mokré a suché holení